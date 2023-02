El Covisa Manresa pateix per eliminar el FS Olesa a la Copa Catalunya (0-3)

Elha derrotat al, 0-3, en partit corresponent a la quarta fase de la, i on els manresans han patit més del compte per emportar-se l'eliminatòria. A la convocatòria manresana han entrat els juvenils, davant les importants baixes que presentava l'equip bagenc.La primera part ha finalitzat amb un parcial de 0-1 amb un gol dea les acaballes del període, després d'una gran jugada colectiva ben combinada i ben finalitzada pels quatre components de pista. En aquest període els manresans han disposat de diverses ocasions que no han transformat per mèrit del porter local. El, on no cabia ni una agulla, ha estat pletòric al veure que el seu equip mantenia un bon resultat.Amb ocasions visitants s'ha encetat el segon temps. El tècnic local ha apostat pelde forma contundent a uns deu minuts pel final i el Manresa ha liquidat el partit transformant dos gols a porta buida amb dues pilotes robades a la seva pròpia pista.El Covisa Manresa segueix endavant a la competició després de la victòria a Olesa de Montserrat.