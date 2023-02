Rubèn López i Aina Fernàndez encapçalaran la llista de la CUP a les eleccions a Santpedor

Latornarà a participar a les eleccions municipals aquest mes de maig. La formació va presentar els quatre primers candidats de la llista en un acte el passat diumenge 12 de febrer, i va exposar els principals motius per tornar a concórrer als comicis. La llista l’encapçalaran, dos militants de l’assemblea amb un fort arrelament al poble i les seves entitats. En tercer i quart lloc de la llista hi consten, els dos actuals regidors a l’oposició que representen la CUP al ple municipal.El grup polític va fer una balanç molt positiu de l’acció feta durant el mandat que s’acaba, on han posat de manifest "les contradiccions" dels partits del govern a l’hora de gestionar el poble "". També han criticat la falta de "polítiques valentes" que entomin reptes com ara el cost de l’habitatge i l’emergència climàtica.En aquest sentit, la CUP de Santpedor es va refermar com a "l’" i va recalcar la "responsabilitat de voler entomar un Ajuntament que fa anys que ha convertit els debats polítics en silencis".