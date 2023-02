La Festa de l'Arròs omple de veïns i visitants el Bosquet de Sant Fruitós

Aquest diumenge,ha viscut la seva festa grossa, la. Al matí, el Bosquet, la plaça Alfred Figueras i el nou parc de Can Figueras s'han omplert d'activitats tradicionals, començant per laper agafar forces de bon matí per seguir amb la ballada de sardanes amb la, la 24a, la 28ai l'actuació de l'esbartEls visitants també han pogut fer les seves compres a lai descobrir totes les entitats i el comerç local del municipi en els diferents estands. Enguany el parc de Can Figueras s'ha inaugurat com a nou espai de la festa, on els més petits han pogut gaudir deEls visitants que passejaven pel poble també han pogut veure en diferents racons del municipi els participants en el 48è. Enguany el primer premi ha estat per, de Caldes de Malavella, qui s'ha endut el primer premi dotat amb 600 euros., de Santa Maria de Merlès, s’ha endut el segon premi dotat amb 425 euros, i finalment el tercer guardó, dotat amb 275 euros, ha estat per, d’Igualada. Les obres participants es poden veure a la sala polivalent del Nexe – Espai de Cultura fins al 6 de març.Ja des de mig matí, les 25 colles participants en els'han repartit pel Bosquet per elaborar les seves millors receptes. Un cop s’ha acabat el dinar,de la Fundació Alícia i, de la Cambra Arrossera del Montsià, han emès el veredicte a les tres millors propostes. El primer premi, a la millor proposta, ha estat per a, qui ha cuinat un, el premi a la millor presentació ha estat per, amb uni la proposta més original, i amb més bon gust, ha estat l’elaborada per, qui ha cuinat unPrèviament a l'inici del dinar, s'ha celebrat la tradicional rebuda ique han arribat al Bosquet acompanyats pels participants en la trobada de gegants,del municipi i tota la comitiva de pubillatge d’altres municipis i les parelles de l'arròs.Un cop a la pista del Bosquet s’ha fet la benedicció de l’arròs i els comensals han pogut gaudir de lesque han preparat la, tot plegat servit pels joves de l’institut i els usuaris del centre ocupacional del municipi.