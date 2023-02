El CE Manresa oblida la crisi de resultats a Terrassa i torna a ser en «play off» (1-3)

L'estrena com a golejador manresà de, el gol en la primera pilota que ha tocat de, i el gol a la perseverança de Noah han donat la victòria alaquest diumenge a la tarda al camp del, un rival directe al grup 3 de. A més de significar tres punts, la victòria dona el goal average particular als homes de. que tornen a ser en zona dedesprés de pujar tres posicions, fins a la cinquena, d'una tacada.Els del Bages arribaven a Terrassa amb l'equip en quadre:sancionats, ilesionats. A més,es quedava a la banqueta per precaució.Tots dos equips arribaven a l'enfrontament d'aquesta jornada immersos en unaque era més important per als visitants que per als locals. El CE Manresa havia sumat 5 punts en les darreres 9 jornades, i el Terrassa FC havia encadenat un empat i dues derrotes consecutives.Els bagencs han fet un partit molt complet a l'contra un equip que arribava al partit amb els mateixos punts que els del Bages. Tot i que el joc i les oportunitats han estat molt repartides, el CE Manresa ha estat, de seguida,Abans del primer quart d'hora,s'ha estrenat amb la samarreta blanc-i-vermella amb un gol molt ajustat al pal esquerre del porter egarenc després de rebre una pilota a la frontal de l'àrea. Era el minut 12, i els manresans es posaven per davant. El control del partit s'ha mantingut igualat fins al minut 31, queha rematat a les mans del porter una pilota que havia començat a conduir al seu camp. Amb equilibri en el joc, seriositat en el control dels de, i avantatge manresà, s'ha arribat al descans.Quan es portava un quart d'hora de la represa, el míster ha fet sortiral terreny de joc i en la primera pilota que ha tocat ha fet el segon per als blanc-i-vermells. Era el minut 62 i el partit es posava molt de cara per als manresans, tot i que encara quedava mitja hora de joc.Deu minuts més tard, en el 73, Noah s'hai tot i que el primer xut ha anat al ninot, el rebuig si que ha estat aprofitat per sentenciar el partit a favor dels del Bages. Era un 0-3 quea l'esforç dels jugadors d'aquestes deu últimes difícils jornades per als manresans.Ja a les acaballes del partit, al minut 85,ha marcat el gol de l'honor per als locals, que han encarat els minuts afegits amb dos homes menys al terreny per l'expulsió deal minut 89.Amb aquesta victòria, el CE Manresa treu tres punts al propi Terrassa FC i es torna a posar en posició de play off, cinquè a la taula, després de les derrotes d'. La propera setmana, el CE Manresa rebrà elal Congost. Serà diumenge a les 12 del migdia.