Tres posicions de finalista per als atletes de l'Avinent Manresa al Campionat d'Espanya absolut

Les atletes de l'han aconseguit tres posicions de finalista alen pista coberta que s'ha disputat aquest cap de setmana a Madrid. El club manresà hi ha aportat vuit esportistes.La saltadoraha quedat en cinquena posició del concurs d'altura amb un millor salt de 1,75 metres. La llançadoraha estat vuitena a la final de pes amb un millor llançament de 13,30 metres.La migfondistava quedar segona en les semifinals de dissabte dels 1.500 metres amb un temps de 4'29"88. Aquest diumenge, però, ha quedat dotzena en la final amb 4'32"26. La quatrecentistano va poder passar a la final dels 400 metres llisos per centèssimes, al quedar segona en la seva semifinal amb 54"48, i ocupant la setena posició final.La tanquista manresanava fer 8"49 en les eliminatòries dels 60 metres tanques. En les semifinals d'aquest diumenge ha estat cinquena a la seva, amb 8"42, insuficients per passar a la final. Ha finalitzat novena d'entre les 31 atletes participants.El saltador, encara de categoria sub20, ha saltat 6,83 metres en el concurs de llargada, lluny dels llocs de privilegi i ocupant la tretzena posició. Finalment,no ha superat el llistó en l'altura inicial de la prova de perxa sobre 4,90 metres.Cal tambe esmentar l'actuació de la saltadora manresana, del FC Barcelona, que ha ocupat la cinquena posició a la final del concurs de perxa amb 4,10 metres.