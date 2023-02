Enorme Meritxell Soler: bitllet per als Jocs Olímpics de París 2024 en la seva primera marató

Una preparació excel·lent

L'atleta santjoanenca de l'ha fet història aquest dissabte aconseguint la mínima per participar en elsen la seva primera participació en una prova de. La millor fondista històrica del Bages ha aconseguit el bitllet amb un temps de 2h26'37" a la, tretze segons menys dels que marcava laper ser a la cita olímpica.El temps aconseguit a Sevilla, a més, també és marca mínima per prendre part en eld'atletisme que es disputarà aaquest proper estiu. El registre de Soler és el, i elen la distància, quedant-se a només 23 segons del rècord d'Espanya, en possessió de la catalanades de el passat desembre a València.Els seushan estat 5km, 17'17"; 10km, 34'31" (17'14"); 15km, 51"52 (17'21"); 20km, 1h09'12" (17'20"); Mitja, 1h13'03"; 25km, 1h36'45" (17'33"); 30km, 1h44"12 (17'27"); 35km, 2h01'43" (17'31"); 40km, 2h19'04" (17'21"), i Marató 2h26'37", a un ritme global de. Ha estat conduïda per la seva parella, Abel Casalí fins al quilòmetre 39.La marató Sevilla ha estat guanyada per la kenianaamb 2h20'29", seguida de les etíopes, amb uns temps de 2h21'54" i 2h23'05". Les classificacions es poden consultarEn la mateixa Marató de Sevilla, han près part cinc atletes més de l'Avinent Manresa. Tots ells han aconseguit els seus millors registres personals en la distància:amb 2h28'24",amb 2h29'19",amb 2h33'20",amb 2h34'11" iamb 2h35'14".D'aquesta manera Soler ha confirmat la seva arribada a Sevilla en les millors condicions, després de haver dut a terme una planificació específica, en la que ha sumaten les darreres divuit setmanes, i on s'ha endut la victòria a lade Barcelona amb uns excel·lents 32'31”, a lade Barcelona, i s'ha proclamat campiona catalana eni en, a Manresa i Lleida, respectivament.El salt de qualitat de l'atleta bagenca va ser el 2022, quan va imposar-se amb 1h10'36" a lai es va proclamar campiona d'Espanya de. A més, va ser internacional absoluta amb la selecció espanyola a laque es va disputar a Pacé (França) on va aturar el cronòmetre en 32'54”28.