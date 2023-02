Més de 2.000 infants i familiars tornen a omplir el centre de Manresa amb el Carnestoltes Infantil

FOTOS Carnestoltes Infantil de Manresa 2023 Foto: Pere Fontanals Foto: Pere Fontanals Foto: Pere Fontanals Foto: Pere Fontanals Foto: Pere Fontanals Foto: Pere Fontanals Foto: Pere Fontanals Foto: Pere Fontanals Foto: Pere Fontanals Foto: Pere Fontanals Foto: Pere Fontanals Foto: Pere Fontanals Foto: Pere Fontanals Foto: Pere Fontanals Previous Next

Una dotzena llarga d'AMPA i AFA d'escoles i llars d'infants de, a més de bandes de música i batucada han desfilat aquest dissabte al matí des del passeig de la República fins a la plaça de les Oques durant la rua delque arribava a la 45a edició. Més de 2.000 persones, entre infants i familiars s'han sumat a una festa que tenia el mar com a eix temàtic, i els oceans la la seva contaminació.Així, les comparses han combinat. Al costat de les estrelles de mar, les meduses o els peixerrins, també desfilaven ampolles d'aigua, envasos de iogut i tot tipus de plàstics i elements d'origen humà. Una comparsa ha estat dedicada fins i tot als, sempre, però, amb la disbauxa i la gresca com a elements centrals.El recorregut s'ha fet a peu, i ha anat acompanyat d'algunes carrosses, la, batucades, grups de música i altres elements d'atrezzo, que han fet les delícies i han provocat nombroses fotos i vídeos des de la vora.La cercavila ha comptat amb la participació dels grups musicals, la, elsi els. El Rei i la Reina Carnestoltes han estat interpretats per, alumnes del segon any del Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral del Kursaal, que han repeteit experiència per segona i última vegada.La carrossa i el vestuari i la carrossa del Carnestoltes Infantil es van estrenar el 2020. El disseny acolorit del vestuari és de, d'acord amb les idees del Consell d'Infants del curs 2016-2017 i a la confecció de. El disseny de la carrossa, amb batucades, màscares, barrets i serpentines, és dei es va construir amb la col·laboració del personal de manteniment de l'Ajuntament de Manresa.La rua ha finalitzat a la plaça de les Oques on ha portat a terme l'espectacle final, Visca la Pepa!, de la companyia bagenca. Des del novembre 2022,ha reviscolat la, ara rebatejada com L'Avi Lluís i la Tremenda Banda. Els músics grans de la banda beuen de la força, les ganes i l'espectacular formació musical de les noves incorporacions joves i han ofert un espectacle d'animació caracteritzat per la gresca, la rauxa, la festa, les riallades i la punyeteria. L'acte s'ha clos amb la salutació del Rei i la Reina Carnestoltes.