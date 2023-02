Un apoteòsic «A taste of nature» inaugura el Jardins de Llum i acomiada Manresa 2022

FOTOS «A taste of nature» del Jardins de Llum i cloenda de Manresa 2022 Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Previous Next

Un apoteòsic A taste of nature ha disfressat aquest dissabte laen el nou espectacle inaugural delque ha deixat sense paraules el públic que s'ha citat a la plaça Major de Manresa. Per rematar-lo, elde cloenda de, ha posat punt i final a la celebració dels 500 anys de l'estada d'a la ciutat amb una promesa: "Seguirem caminant".Jardins de Llum ha portat per novena vegada alde Manresa una mostra d'orientada a l'aigua i la llum, que en aquesta edició ha aconseguit unamés intensa que en altres ocasions, un resultat global que hauria resultat més complet si no s'hagués suspès l'espectacle Bulb & me de Múcab Dans i Ballet Olga Roig a la plana de l'Om per problemes d'última hora amb el muntatge.Malgrat això, les vint-i-quatre obres i mostres, que es poden recórrer -i es podran recórrer diumenge- en poc més d'una hora -una hora i mitja entretenint-s'hi- entre, eli l', han transmès, en general, missatge i estètica, cos i continuïtat, i en alguns casos ho han fet amb un missatge artístic assequible o, quan no, amb volum i impacte.Amb el pas dels anys, els Jardins de Llum s'han convertit en elde la, amb els visitants fent cua per tastar aquell detall artístic amagat en una entrada, en un racó de l'Anònima o rere una porta del carrer del Balç, o per gaudir de plats a la vista en espais més oberts. Es digireixi o no, inicialment, cada proposta, a voltes els gustos arriben de tant tastar-los.De la mà de l'i el, amb la col·laboració de l', i sota el comissariat i la direcció artística de, directora del CACiS, el Jardins de Llum s'ha convertit en un clàssic de la Festa de la Llum que atreu centenars de manresans i visitants que volten mig a les fosques pelde la ciutat sense cap mena de por.Per si això no fos prou, aquest dissabte les instal·lacions artístiques han anat acompanyades de l'espectacle inaugural A taste of nature que ha donat continuïtat al piromusical de cloenda de Manresa 2022. A taste of nature ha deixat emmudit el públic amb una videocreació que ha comptat amb l'actuació en directe de la vídeoartistai acompanyada de la violoncel·lista