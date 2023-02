El mosaic de la Rua de disfresses fa esclatar el Carnaval de Sallent

FOTOS Carnaval de Sallent 2023 Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Previous Next

Elha viscut aquest dissabte el seu acte central amb lapels carrers del centre de la vila. Amb disfresses de tot tipus, en comparses, família o individuals, els sallentins i els visitants han omplert el municipi amb un mosaic de colors que ha continuat al vespre amb el sopar popular i elde darrere del Pavelló. A la mitjanit comença l'amb els Smoking Souls, la Tropical Galàxia i Dj Natura al Poliesportiu Agustín Rueda. La festa finalitzarà a les 6 del matí amb Les Matines.Diumenge al migdia hi haurà vermut popular i arròs popular amb música dea la plaça dels Arbres. A la tarda, a la plaça de la Teia, serà l'hora de laamb una desena d'actuacions.Dilluns serà el moment del, que enguany ha canviat de dia. Al migdia al parc Pere Sallés, l'arribada deldonarà el treu de sortida a la Rua de disfresses infantil i al, per acabar amb el dinar al mateix parc. A la tarda hi haurà jocs, berenar i l'enterro infantil.El dilluns acabarà, ja fora del programa infantil, amb un concert amba la plaça de la Pau. Dimarts al vespre hi haurà teatre amb La flor de l'autopista a la, i l'intens programa definalitzarà dimecres al vespre amb els actes de l', entre les places de la Verdura i de la Pau. La Vetlla, la, la sardinada popular i un concert amb Coco Versions i Dj Mark G, finiquitat per Tete's Carrilet, clouran la festa.