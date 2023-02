Un motorista, ferit greu després de patir una caiguda a la carretera de Can Maçana

Unha quedataquest dissabte al matí després de patir una caiguda a la, al(Anoia), coneguda popularment com a, segons ha informat el(SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut pels voltants de 2/4 de 12 del migdia al quilòmetre 3,7 de la BP-1101, que creua la muntanya defins al coll de Can Maçana.Per causes que es desconeixen, el motorista ha perdut el control del vehicle isense cap altre vehicle implicat. L'afectat ha estat evacuat en helicòpter pel(SEM) a l'. La via ha estat tallada durant una estona al trànsit, amb mig quilòmetre de congestió a la zona, i poc després s'ha pogut donar pas alternatiu.