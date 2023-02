Tafaners d'obra durant el primer Concurs de Joves Paletes de la Llum

No eren obres de gran complexitat, però un bon gruix de vianants s'han entretingut darrere les tanques per seguir l'evolució del primerque s'ha celebrat aquest dissabte al matí a la plaça Sant Domènec. Hi han participat set parelles d'alumnes de l', de, l'únic de la comarca que imparteix aquests. Els concursants han hagut d'aixecar una columna de maons, de dos per dos, i hi ha hagut premis per als més ràpids i per als més curosos amb la feina. En paral·lel, a la plaça també hi han haguti alguna parada.Aquesta és una de les principals novetats que elha aportat al programa de ladecom a administradors d'enguany. Una altra serà la inauguració dilluns a 2/4 de 7 de la tarda, de l'escultura Memorial 700 anys del Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques, a la plaça Sant Ignasi, just al costat d'on va ser la seva primera seu.El gruix d'actes de la Llum continuarà durant tot el cap de setmana i fins a dimarts , dia de la Llum, i es reprendrà el següent cap de setmana amb l'Aixada , i el següent, amb la Transéquia