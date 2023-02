Tret de sortida a La Parada, el nou equipament que ha de pal·liar la llista d'espera d'Ampans

Aquest matí de dissabte s'han plantat els tres primers arbres de, el nou equipament queha projectat amb l'estudi olotíen uns terrenys ubicats al barri de la carretera de Santpedor, cedits per l'. A l'acte hi han participat el conseller de Drets Socials,, l'alcalde de Manresa,, i representants de l'entitat.L'acte ha tingut un marcat caràcter simbòlic i representatiu de tota la comunitat beneficiària i de les parts impulsores del projecte, Ampans, l'Ajuntament de Manresa i RCR Arquitectes, que es correspon a la voluntat de La Parada d'aportar valor dins i fora de la comunitat. La Parada és un, que donaràa persones ambi en. Es tracta d'un projecte dissenyat a l'estudi de, que aportarà valor a les persones que en seran usuàries, però també als veïns del barri, i serà un atractiu patrimonial per a la ciutat, un projecte que s'ha dissenyat i s'ha, un tret identitari de l'equip de RCR, que serà respectuós amb l'ecosistema terrestre i amb l'entorn.L'equipament, que tindrà una, s'ha pensat com si fos un bosc autòcton i esdevindrà un autèntic, amb serveis i espais dels que es beneficiaran no només les persones usuàries de La Parada, sinó també el veïnat i la ciutat. Disposarà de 60 noves places per a persones amb, un, un nouper a generar ocupació entre les persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat, i en el seu conjunt, hi treballaran fins a un centenar de persones.L'acte d'aquest matí ha comptat amb la participació del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, la presidenta d'Ampans,, la sòcia fundadora de RCR Arquitectes, Carme Pigem, i el director general de la fundació Ampans,. Tots ells junt amb, en representació de les persones usuàries d'Ampans,, com a família,, que ho ha fet en nom dels professionals d'Ampans, i, membre de la Junta de l'Associació de veïns de la Carretera Santpedor, han protagonitzat la plantació dels tres primers arbres: una alzina, un roure i un auró, com a flora autòctona del nostre país.En el torn de parlaments, la presidenta d'Ampans, Rosa Tous, ha adreçat les primeres paraules agraint lapresents a l'acte i la seva participació per fer realitat un projecte "que és urgent i necessari per atendre les necessitats de lesamb discapacitat intel·lectual, i les seves famílies" i també ha volgut destacar "la generositat de RCR per la predisposició i facilitats donades. Tot ha estat fàcil -ha dit- per la transcendència i l'impacte social d'aquest projecte".Carme Pigem, de la firma RCR, ha destacat els aspectes més innovadors del projecte, la forma com ha estat concebut perquè l'equipamentdins i fora de la comunitat. "La natura és un eix central i és inspirador d'una nova forma de viure i de donar servei a les persones. La natura és harmonia i l'", ha conclòs Pigem.Per la seva banda, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha remarcat que al llarg dels seus més de 50 anys, Ampans "ha sabut semprede les persones i oferir solucions innovadores", cosa que torna a demostrar amb aquest projecte, que "contribuirà a donar suport a les persones, donarà més vida al barri, tot fet amb, amb cent arbres que enverdiran el sector". També ha mostrat la satisfacció perquè Manresa tindrà un projecte signat pel prestigiós despatx d'arquitectura RCR.El conseller de, Carles Campuzano ha estat l'encarregat de clausurar l'acte, fent palès el seu compromís d'impulsar les polítiques socials deli ha destacat "la capacitat i la visió de futur que mostra sempre la Fundació Ampans en el seu trajecte d'acompanyament a les persones i en tot el que fa".El nou equipament de La Parada s'està projectant amb paràmetres innovadors. A banda de disposar de tots els recursos humans i tècnics necessaris, incorporarà lacom a eina per a millorar la qualitat de vida de les persones i les relacions amb la comunitat, i oferirà una àmplia prestació de serveis, amb un model d'atenció centrat en les persones i, alhora, com un valor de ciutat. Les obres de La Parada començaran aquesta primavera amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2025.