Canvis d'última hora al festival Jardins de Llum de Manresa

Llums a l'ombra també participa al Jardins de Llum

La novena edició delque aquest dissabte i diumenge al vespre es podrà veure aldei a, en el marc de la, ha sofert un canvi d'última hora en la instal·lació que havia d'anar muntada a la plana de l'Om.Bulb & me deno es podrà dur a terme per dificultats d'última hora en el muntatge que no s'han pogut resoldre. En aquesta instal·lació hi havien previstes dues actuacions, aquest dissabte a 3/4 de 7 de la tarda i diumenge a 2/4 de 8 i a 2/4 de 9 que tampoc no es podran realitzar. En el seu lloc s'hi instal·larà Manresa en pilotes, d', una proposta lúdica on la llum jugarà amb les pilotes.Per una altra part, després de la seva experiència amb els llums de Nadal fets amb materials reutilitzats que va instal·lar al carrer Cap del rec, el projecteparticiparà a Jardins de Llum amb una instal·lació creada de formai que s'exhibirà al carrer Sant Andreu, 6. La proposta d'instal·lació s'anomena Comptador i recrea a través d'una instal·lació lumínica uni respon de forma interactiva al ritme de dades relacionades amb el valor social de l'aigua, programades a partir d'estadístiques reals. Un cub que fa tangible amb el seu propi volum el ritme de consum d'aigua de la ciutat.S'ha efectuat a partir dels mòduls lumínics creats durant la campanya de Nadal i a través de cinc sessions que s'han dut a terme entre el 2 i el 16 de febrer, els dimarts i dijous de 2/4 de 7 a 7 de la tarda, obertes a tothom i especialment enfocades a joves. Aquestes sessions s'ha duta a terme alde Llums a l'ombra, al carrer Sant Andreu 6, que és el lloc on s'exhibirà la instal·lació, i han estat guiades per persones tècniques i facilitadores.