El CE Manresa viurà diumenge a Terrassa un duel de màxima rivalitat

Elviurà diumenge a, a partir de les 5 de la tarda, un duel de màxima rivalitat -un altre- contra un equip amb qui, a dia d'avui, comparteix puntuació a la taula classificatòria, i que després de protagonitzar una reacció espectacular, porta, i tres sense conèixer la victòria. La situació dels blanc-i-vermells no és millor: ha sumat. Malgrat aquestes ratxes, tots dos es troben a només 2 punys de la zona de play off, que delimita elA la primera volta, els manresans van completar un excel·lent partit en que van imposar-se 2-1 al Congost després de capgirar el marcador . Això significa que un empat serviria per tenir el goal average particular a favor amb els egarencs, però la sequera de punts de les darreres jornades dels homes de, faria que un resultat més positiu donés confiança, tot i que la situació a la taula no és, ni molt menys, complicada.El CE Manresa es desplaça a la capital vallesana en quadre amb lesd'Uri Pérez, Castanyer, Moha, Reina i Salva i el dubte de Marc Martínez, ide Pau Darbra i Miguel Martínez.