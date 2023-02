El Kursaal celebrarà 16 anys de la reinauguració dimarts amb «Jaleiu» de Guillem Albà i La Marabunta

i els sis músics depresentaran dimarts, dia de lade, Jaleiu, una festa d'humor, ritme i diversió amb la qual el teatrecelebrarà els 16 anys de la seva. Serà a les 6 de la tarda a la sala gran.Després de Marabunta, Guillem Albà torna amb un espectacle que faràa tothom. Acompanyat de sis músics en directe, torna més provocador, més bufó i amb moltes ganes de divertir-se, un espectacle en què ens transmetran tota la seva alegria i la seva energia.L'espectacle està creat, dirigit i interpretat per Guillem Albà, amb direcció musical d', que és alhora un dels músics aquí acompanyen Edgar Gómez, Àlvar Montfort, Martí Soler, Luisma Villegas i Irene Garcés.Al final de l'espectacle es farà unper celebrar l'aniversari del Kursaal, reinaugurat el 20 de febrer de 2007, després d'un singular procés de recuperació, amb una gran implicació del teixit social i cultural de la ciutat.Lesper veure Jaleiu amb Guillem Albà tenen un preu de 18 euros (15 per a majors de 65 anys i 6 euros amb el Carnet del Galliner i menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet