Divergències entre Acció Sindical del Bages i Ampans per l'acomiadament d'una treballadora

ha emès un comunicat en què denuncia l'acomiadament d'una treballadora d'després que s'afiliés amb ells. La direcció d'Ampans, per la seva banda, ha assegurat aque l'acomiadament "obeeix aper faltes reiterades d'abans de l'existència d'aquesta secció sindical, constituïda fa menys d'un mes, i sobre les quals havia rebut avisos per reconduir la situació".Acció Sindical del Bages ha anunciat la constitució de la seva recció sindical a lad'Ampans, la tercera que es crea en diferents llocs de treball de l'entitat. El sindicat, que diu que té unaafiliades, ha aprofitat aquest anunci per reclamar "canvis dins la dinàmica d'Ampans".Les afiliades expliquen que "amb unmensuals és impossible sentir dignificada la teva feina" i afegeixen que "l'import que Ampans ingressa per les tarifes de les usuàries no fa justícia amb la qualitat de servei que ofereixen".Ampans, per la seva part, recorda que tépropi constituït de fa anys com a representació legal dels treballadors "amb qui sempre hem tingut un diàleg fluid i hem buscat solucions conjuntes".Sobre les reivindicacions salarials, Ampans assegura que "som els primers que demanem, ja que es troben estancats des de fa anys, per", i tot i això recorda que "estem". "El sector fa anys que reclamem al govern augment de tarifes per poder repercutir als sous", han afirmat.Des del sindicat també verbalitzen que tenen "un incentiu variable al final de l'any,. Si el vols percebre, t'exigeixen complir amb una llista interminable de requisits, entre ells participar en les activitats fora del teu horari laboral, no realitzar un absentisme superior al 2,5% i prioritzar els interessos de l'empresa per sobre dels teus. Aquest incentiu, més que generar motivació, l'utilitzen per coaccionar-nos".