Agustí Cots lloa en el pregó de la Llum el rol històric i actual de la gent d'oficis i en especial dels constructors

Treballar conjuntament per la ciutat

El Cant dels Goigs de la Llum posa el punt final a l'acte

Després de dos anys en què l'acte institucional de la Festa de la Llum es va haver de celebrar al teatre Conservatori per les restriccions de la pandèmia, el saló de sessions de l'ha tornat a acollir, com és tradicional, el, que enguany ha anat a càrrec de l'aparellador i constructor manresàL'acte ha estat presentat i conduït per l'alcalde de Manresa,. L'ha obert la regidora de Cultura i Festes,, que ha recordat la trajectòria de l' entitat administradora de la Festa de la Llum d'aquesta edició, el Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques, que enguany celebra els 700 anys de la seva constitució. Seguidament, ha intervingut, president del gremi, que ha lloat l'ofici i la figura del pregoner d'aquesta Festa de la Llum, assegurant que "les empreses són les persones i l'Agustí és una gran persona".Tot seguit, Agustí Cots ha iniciat el seu parlament agraint el fet que el Gremi de la Construcció de Manresa i Comarca li hagués demanat fer el pregó d'aquesta edició. Ha reconegut que, després de dir que no en un primer moment, davant la insistència va acabar acceptant una proposta que, ha afirmat, "".Cots ha recordat el lligam del Gremi de Constructors amb la Festa de la Llum, amb la fundació l'any 1323 de la confraria del, "el tercer gremi més antic de la ciutat, rere els", així com el treball cabdal delsde Manresa en la construcció de la Séquia, i també en obres rellevants com la capella de Sant Llúcia, la Seu, les esglésies el Carme, Sant Pere Màrtir, Sant Andreu, Sant Miquel, Sant Pau, Santa Clara, la darrera ampliació de les muralles, la reconstrucció del Pont Vell, el Pont Nou o els ponts de Rajadell i el Pont de Vilomara.Cots ha parlat de l'evolució de l'ofici de la construcció i dels 700 anys de vida del gremi. I ha prestat especial atenció a la, que "en aquest ofici és fonamental", per fer una reivindicació: la modernització i actualització de la llei que encara els regeix, que "és del 1957" i que "limita l'accés dels estudiants a les pràctiques en obres" quan se'ls impedeix "agafar eines elèctriques o pujar a una bastida". En aquesta mateixa part del discurs, ha posat en relleu la importància que el curs 2002-2003 s'iniciés ela l'de Sant Vicenç de Castellet, "perquè considerem que la formació dels joves és un aspecte primordial per capacitar-los com a bons professionals".La part final del seu pregó l'ha dedicat a esmentar la feina a la ciutat de la seva empresa,, en el marc global d'un Gremi de la Construcció que "en 700 anys ha passat per moltes etapes. Anys de grans construccions, com la primera meitat del segle XIV o la segona meitat del segle XIX i primer del segle XX, amb la construcció de, tallers, escoles, cases senyorials, cases entre mitgeres, cases de pisos, entre altres. I anys de crisi, com la segona meitat del segle XIV, la postguerra o la segona dècada del present segle".Fent esment a la Festa de la Llum d'enguany, ha valorat molt positivament "el privilegi que ens ha concedit la ciutat de ser els administradors" i ha animat la ciutadania a gaudir dels actes que han preparat per al programa juntament amb altres entitats de la ciutat. D'entre tots, ha destacat el monument que dilluns a la tarda s'inaugurarà al costat de la, "just on hi havia la capella de Santa Llúcia, lloc on es va fundar el gremi", ha recordat tot assegurant que "volem continuar sent motor i referent de la societat, com ho van ser els mestres de cases del segle XIV".Per acabar, Cots ha tingut de paraules de record per al seu pare,, que es va associar ambper constituir l'empresa que avui dia els nets d'ambdós encara mantenen, i d'agraïment "per a la meva família, en especial a la meva dona, perquè per la meva manera de ser, vaig dedicar molts dies i hores a la feina".Agustí Cots ha rebut un llarg aplaudiment del públic en acabar el seu discurs. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, li ha entregat una reproducció de la, monument als iniciadors de la Séquia, de Josep Clarà, que Cots ha mostrat, satisfet, al públic.L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha iniciat la clausura de l'acteen nom de l'Ajuntament i la ciutat, així com al Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques, per haver acceptat ser l'entitat administradora de la Festa de la Llum d'enguany.En el seu parlament, l'alcalde Aloy ha recollit la trajectòria del gremi exposada per Agustí Cots fent esment a la seva rellevància per: "els constructors van ser essencials i van ser protagonistes d'aquest segle d'or de la nostra ciutat". També ha reivindicat la feina dels constructors: "els llibres d'història recullen els noms de Berenguer de Montagut, de Guillem Catà, del rei, del bisbe, dels consellers de la ciutat... però no dels picapedrers, paletes, mestres de cases, rajolers, guixaires, teulers i altres oficis que són els que efectivament amb les seves mansque avui encara tenim. Valgui també aquest acte per posar en valor tota aquesta feina sovint massa invisibilitzada".Encara recordant l'esperit de la, l'alcalde Aloy ha demanat "fer pinya" per aconseguir "els reptes col·lectius que tenim com a ciutat", objectius "ambiciosos als quals és important donar respostes conjuntes". Cal "anar plegats en els temes importants", ha dit, "perquè estem convençuts que, al capdavall, la població, i ens demana que tots plegats -administració, institucions, sector privat, entitats— ens arremanguem conjuntament per treballar i avançar".Abans de posar punt final al seu parlament, l'alcalde ha convidat tota la ciutadania a gaudir de la Festa de la Llum.El pregó institucional ha finalitzat amb el cant dels Goigs de la Misteriosa Llum, a càrrec de la, dirigida per. L'acte ha comptat amb l'assistència de membres de la corporació municipal i de representants institucionals de la comarca i del país. Hi han assistit també membres de l', del Gremi de Constructors de Manresa i Comarca i, així com l'Hereu i la Pubilla.L'acte ha estat retransmès en directe per la web municipal. El pregó ha estat traduït en directe al llenguatge dels signes per la(Casmacs).