L'INCASÒL licita les obres del polígon de la Cort II a Cardona per gairebé 5 milions

La Generalitat, a través de l', ha iniciat el procés de licitació de les obres d'urbanització del sectordeper un import de 5 milions d'euros. El conseller de Territori,; l'alcalde de Cardona,, i la directora de l'INCASÒL,, han visitat aquest divendres a la tarda els terrenys del nou sector. Les obres tindran una durada d'un any i es preveu que. El conseller ha posat en valor el treball conjunt: "Entre tots hem compartit una visió i hem tingut la capacitat de fer realitat un projecte que el que pretén aconseguir és que a Cardona hi hagi més oportunitats i que disposi d'instruments perquè hi hagi una vida pròspera i millor".El nou sector amplia ambde la Cort promoguda també per l'INCASÒL. El seu desenvolupament té l'objectiu de facilita la consolidació i ampliació d'un teixit econòmic lligat al territori i diversificarà l'activitat, històricament molt centrada en la mineria.La Cort II està situada al nord de la carretera, a l'altra banda de la Cort, en uns terrenys força planers corresponents al Camp Gran de la Cort. Després de la urbanització, l'INCASÒL tindrà set parcel·les per comercialitzar amb superfícies aproximades de 13.000 m2, 4.000 m2 i 10.000 m2. Aquestes parcel·les formaran part d'un sector amb més el 58% del les parcel·les ja en propietat de l'Ajuntament i de lesque s'hi instal·laran: Semen Cardona SL, Excavacions Cots Codina SL, Jogasan Inversiones SL, Estación de Servicio Vilalta SA i Aira Robòtics SL.