Els administratius d'hospitals i CAP reivindiquen que se'ls reconegui com a sanitaris

Treballadors de l'de lareivindiquen que els administratius que treballen en hospitals i centres d'atenció primària. En un informe justificatiu , el sindicat manifesta que l'actual figura de l'administratiu que treballa alsva més enllà del perfil d'administratiu convencional i esdevé una especialitat amb caràcter propi i específic.En concret, especifiquen que l'exigència de les tasques que habitualment fan requereix una formació "especialitzada" i que l'ús habitual dei els nous requisits continus exigeixen unaper al personal administratiu.Per tot això, consideren que els administratius sanitaris s'haurien d'encabir en l'àrea funcional sanitària amb. De fet, no caldria que s'impulsés cap titulació de nova creació perquè ja hi ha formacions que s'adeqüen a aquestes necessitats.La solució que aporten per a les noves incorporacions és cursar la titulació de. "Aquest cicle ja s'imparteix en línea mitjançant l', només caldria promocionar-lo perquè hauria de ser un requisit necessari per a especialitzar-se i així optar a tenir unes millors condicions laborals", explica la delegada sindical de la Intersindical,, que és auxiliar administrativa a l'a l'atenció primària de la Catalunya Central.Domingo lamenta que "cada vegada fem, no som com un auxiliar administratiu d'una empresa, se'ns exigeix més i, com a tal, hauríem de tenir una formació més especialitzada per a poder ser remunerats com ens pertoca i també tenir una cobertura legal adient".Tenir aquesta titulació habilitaria els professionals per treballar en el marc deque inclouen establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques (sanitat privada d'utilització pública), hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. (sanitat concertada d'utilització pública) i centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari d'utilització pública de Catalunya gestionat Institut Català de la Salut (sanitat pública).L'informe de la Intersindical determina que en els tres convenis s'inclou la classificació professional del personal assistencial amb titulació dei les retribucions serien les que pertoquen en aquesta categoria.