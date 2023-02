El Baxi Manresa es jugarà bona part de la salvació al Nou Congost

La permanència dela lapassarà en bona part pelon han de passar bona part dels equips de la zona mitja i baixa de la classificació. Després de jugar el passat dimecres contra el Bahcesehir , l'equip detindrà dues setmanes i mitja d'entrenaments abans de començar el tram decisiu de la temporada. No seran uns entrenaments amb les millors condicions ja que diversos jugadors marxaran amb les seves seleccions en la segona finestrade la temporada.marxarà amb Argentina,jugarà amb Letònia iamb el Senegal. Com a mínim, s'espera que la llarga espera serveixi perquèes recuperi de la seva lesió.A partir del 4 de març començarà l'hora de la veritat. A les sis de la tarda, el Baxi Manresa rebrà elen un duel que pot marcar molt les següents setmanes de competició. Ni la victòria ni la derrota seran fets definitius però el què passi pot tenir un gran pes. En cas de guanyar, i si pot ser per mes de quatre punts, el Baxi Manresa deixaria els madrilenys una victòria enrere que a la pràctica en serien dues. En cas de perdre, Pedro Martínez i els seus jugadors veurien el seu futur molt compromès. Posteriorment, entre març i abril, passaran pel Nou Congost. Un calendari que dona als manresans opcions de sumar. Fora de casa, ho tindran més complicat ja que hauran de jugar contrai recuperar el duel endarrerit contra el. A més, hauran de compaginar aquests enfrontaments amb el tram final del top-16 de lai potser els quarts de final de la competició europea.Laté un calendari aparentment més difícil. El Carplus Fuenlabrada visitarà Manresa, Badalona, Màlaga, Girona, Betis i Múrcia i es desplaçarà a Lugo, Madrid, Bilbao i Vitòria. I el Coosur Betis, que ara marca la permanència, jugarà a casa contra Cazoo Baskonia, Unicaja Màlaga, Lenovo Tenerife, Carplus Fuenlabrada i Barça i viatjarà a les pistes de Río Breogan, Baxi Manresa, Gran Canaria, València Bàsquet i Monbús Obradoiro.El Coviran Granada té tres victòries de marge sobre el descens però ha experimentat una. Els andalusos no poden badar. Han de rebre Gran Canaria, UCAM Múrcia, Unicaja Màlaga, Barça i Lenovo Tenerife i jugaran com a visitants enfront el Cazoo Baskonia, València, Real Madrid, Baxi Manresa i Bàsquet Girona.L'que tampoc es pot despistar és el Casademont Saragossa. En aquest cas, seran els amfitrions de Barça, Monbús Obradoiro, València Bàsquet, Gran Canaria, Baxi Manresa i Unicaja Màlaga i viatjaran per jugar contra Río Breogan, Surne Bilbao, UCAM Murcia i Real Madrid.Encara quedarà el mes de maig. Període en què potser diversos equips hauran d'agafar la