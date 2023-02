La DO Pla de Bages participa en el setè Esmorzar de la poda del Mas de la Sala

Aquest divendres al matí ha tingut lloc un nou, que organitza el Mas de la Sala, a Sallent, des de l'any 2017, i que aplega representant dels diferents cellers adherits a la, amb l'excusa que cal podar els ceps que es troben a l'entrada d'aquest restaurant.El visitant que arriba al Mas de la Sala es troba amb una, cadascun d'una varietat diferent. Cada cep té la seva placa corresponent, indicant-ne el nom de la varietat i el del celler que l'apadrina. Cada celler de la DO Pla de Bages, prop d'una vintena, hi té la seva placa, i hi són representades totes lesadmeses dins aquesta DO, a més d'alguna de les varietats autòctones que per ara no s'admeten a la DO, però que són enAquesta zona de benvinguda del Mas de la Sala es completa a més amb una, un dels símbols de les construccions amb pedra seca, la riquesa patrimonial lligada al conreu de la vinya al Bages, i una representació delsdel territori, amb les quatre varietats autòctones: Obaga de l'Agneta, Migjorn, Roch del Bages i Molí del Mig.La trobada va començar amb la feina de la poda dels ceps. Cada celler té cura del cep al qual apadrina, però es fa de forma col·laborativa, compartint entre tots les seves tècniques i els seus criteris a l'hora d'encarar aquesta feina, de manera que la matinal acaba sent unaCom a cloenda, aquest any l'esmorzar ha consistit en un, una novetat que pretén reivindicar una tradició pagesa. Segons ha explicat, cuiner del Mas de la Sala, "temps enrere, els pagesos acostumaven a fer aquest plat els dies que més feina tenien, com és el cas de l'època de la poda, a l'hivern, o de la verema, a l'estiu".