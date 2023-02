Inversió de 50 milions d'euros en desdoblar la C‑55 en sentit nord de Sant Vicenç a Manresa

El Govern invertirà 50 milions d'euros en desdoblar la carretera, que connecta elamb el, en sentit nord, des defins a Manresa. El conseller de Territori,, ha presentat aquest divendres el projecte i ha defensat que es tracta d'una intervenció respectuosa amb el medi ambient. A més, ha subratllat que soluciona elsque pateix la via. "Serà un abans i un després en la fluïdesa de la carretera", assegura. La construcció d'aquest tercer carril permetrà ampliar la velocitat de la via, que ara és de 50 km/h a. D'aquesta manera, assegura el Govern, se solucionarà un dels principals motius de congestió. Les obres s'iniciaran al 2025."Portem anys esperant el dia d'avui. Tenim consens per desencallar lade la nostra comarca. Aquest fre a la competitivitat del Bages". Així de satisfet s'ha mostrat el president del Consell Comarcal del Bages,, durant la presentació del projecte que el Govern té per a la C-55.Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat, elses van solucionar amb la construcció d'una mitjana a la carretera, però ara el principal inconvenient dels usuaris és la congestió. Un estudi elaborat pel Govern conclou que els episodis de més congestió es concentren principalment en, en el tram de via comprès entre la incorporació de la C-16 i Castellgalí. En sentit sud, asseguren, les retencions són "ocasionals".Per això, el Govern només preveu desdoblar la C-55 en sentit nord, des de Sant Vicenç de Castellet fins a Manresa. Això, que ara és de 50 km/hora a Castellgalí i, per tant, eliminar una de les principals raons de les congestions.D'aquesta manera, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Juli Fernàndez, considera que s'ha trobat una solució que és, ja que tota la intervenció es preveu pel traçat actual,. Els treballs tenen un pressupost de 50 milions d'euros i s'iniciaran al 2025.El tram on es preveu actuar és el més carregat de vehicles, amb uns. La nova proposta permetrà reduir la congestió i les emissions de CO2. En concret, en aquest tram, es calcula que esLa millora de la C-55 és una reivindicació històrica a la Catalunya Central. La plataformai els agents econòmics i polítics del territori fa anys que reclamen millores a la carretera que, en els seus anys més negres, registrava més una desena llarga de víctimes mortals a l'any.