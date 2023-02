El Covisa Manresa visita l'AE Penya Esplugues amb la voluntat de referma-se en zona de «play off»

Diumenge, Copa Catalunya a Olesa

Elreprendrà la competició aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a la pista de l'després de l'aturada del passat cap de setmana, i després d'haver sumat els tres punts del partit contra l'Hospitalet Bellsport per alineació indeguda dels locals després de la decisió del Jutge Disciplinari de la RFEF Ara, amb 36 punts, sis per sobre del cinquè classificat, els manresans estan immersos en llocs deamb una classificació molt ajustada entre els quatre primers classificats. El partit davant el Penya Esplugues és vital per mantenir aquest marge i seguir lluitant per optar a millors posicions.El rival d'aquest dissabte va tenir un inici de lliga molt positiu com a visitant ja que va guanyar consecutivament aen les seves tres primeres sortides. Més endavant i amb aquest coixí de punts, va estar molt de temps a la zona mitja de la taula, fet que no ha pogut mantenir. Hores d'ara està en, quart per la cua amb 22 punts i amb 61 gols a favor i 67 en contra.Com a local ha jugat deu partits i, (Canet, Mataró i Industrias), n'ha empatat un amb Natació Sabadell i n'ha perdut sis (Elda, Hospitalet, Barceloneta, Cerdanyola, Picassent i Calvià). A fora com a visitant, al marge del bon inici amb les tres primeres victòries, totaamb cinc derrotes consecutives com a forà.Els del Pujolet viatjaran amb les baixes per lesió d'i la ja coneguda de. Entra a la convocatòriadel juvenil.Davant l'Esplugues, els manresans s'han de treure el mal sabor de boca del partit al Pujolet de la primera volta i recuperar els punts perduts d'aquell dia El Covisa Manresa tornarà a doblar aquest cap de setmana com ja va passar ara fa uns dies. La competició deentra en la seva fase 4, amb la segona eliminatòria pels manresans. En la primera varen eliminar al Linyola, equip de 3a Divisió Nacional per 0 gols a 4 i ara toca l', de Divisió d'Honor catalana, equip que va eliminar a l'Esparreguera als penals en l'anterior ronda.