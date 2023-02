La Policia Local de Manresa deté quatre homes que intentaven robar al polígon dels Dolors

Agents de lahan detingut aquesta matinada de divendres quatre homes, de 43, 26, 25 i 20 anys, amb domicili al Vallès Occidental, Barcelonès i Baix Ebre, tots ells amb nombrosos antecedents, i als qui s'investiga per un presumpte delicte deAls volts de la mitjanit, una trucada d'un particular a la Policia Local ha alertat que hi havia unes persones forçant la porta d'un magatzem al. El testimoni, que s'ha mantingut en línia amb els agents, ha relatat que, un cop han aconseguit obrir la porta, l'alarma s'ha disparat i s'han obert els llums del local, motiu pel qual els lladres han fugit.Laque ha fet dels presumptes lladres, del vehicle i de la direcció que agafaven ha permès iniciar un dispositiu de la Policia Local que ha culminat amb la detenció dels individus i la localització de les eines que presumptament han emprat per forçar la porta.