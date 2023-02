El pregó infantil rememora de forma teatral la construcció de la Séquia i el Misteri de Llum

Un pregó didàctic i divertit

Plantada d'un om a l'itinerari botànic del Parc de Puigterrà

ha entrat de ple en la celebració de la Festa de la Llum 2023 . Aquest divendres al matí, el saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa s'ha omplert per acollir el tradicional, que enguany ha estat protagonitzat per una cinquantena d'alumnes i de 5è i 6è de Primària de l'L'acte l'ha obert l'alcalde de Manresa,, qui ha donat pas a la intervenció de, en representació del Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques, entitat administradora de la Festa de la Llum d'enguany, i que commemora els 700 anys de la seva fundació. Cots ha explicat als joves la participació delen els actes de la Llum i ha reivindicat l'i els ha animat a aprendre aquest ofici "de futur", tan necessari per construir i remodelar els edificis. El representant de l'entitat administradora ha convidat els joves a assistir alque es farà dissabte a la plaça Sant Domènec i participar en la festa infantil, amb el suport del CAE i La Xarranca.A continuació, l'alcalde ha donat la paraula a l'alumnat del Pare Algué, que han apostat per una representació teatral en nou actes per evocar els fets i els personatges principals de la història de lai el. Amb la representació, els joves han donat veu als consellers de la ciutat al segle XIV: Jaume d'Arters, Bernat de Sallent, Pere Vilella, Bernat de Castellbell, Berenguer Canet, Jaume Amergós, a l'arquitecte Guillem Catà, al bisbe Galceran Sacosta, al rei Pere III i al bisbe Ricomà.La proposta teatralitzada s'ha fet de forma distesa i didàctica i, alhora, divertida, amb algunsals diàlegs dels protagonistes històrics, fent servir expressions de l'argot més actual, vinculat a la terminologia dels mòbils i les noves tecnologies (videotrucades, brainstorming o doble Check) o el futbol (farem una Séquia més top que la final de la Champions o Guillem Catà, el Messi dels arquitectes).En acabar el pregó, l'alcalde Marc Aloy ha fet entrega d'un obsequi -la reproducció de l'escultura La Ben Plantada, de- a la directora de l'escola Pare Algué,, i dos representants de l'alumnat, Amadou Diallo (5è) i Yasmine Kabouri (6ê).Tot seguit, al parlament de cloenda, Aloy ha felicitat els joves per "aquest pregó amb tocs d'humor" que ha repassat la història de la construcció de la Séquia. L'alcalde ha subratllat que "heu destacat sobretot, la valentia que van tenir les dones i els homes del segle XIV, per fer front a les dificultats".Marc Aloy ha recordat que "i no en podem fer un mal ús. És important que tots siguem responsables i prenguem mesures per no consumir més aigua de la que necessitem" i ha afegit que com els nostres avantpassats "hem de treballar plegats per trobar solucions als problemes de la ciutat". Finalment, l'alcalde ha agraït que "escampeu aquest missatge que ens transmet la història, perquè "els joves sou el present i també el nostre futur".Com és tradicional, l'acte ha finalitzat amb el-amb, en la direcció musical- que ha estat seguit amb el públic assistent i amb el suport d'instrumentsPosteriorment, a la Sala de Columnes, dos alumnes de l'escola Pare Algué –Janat Boulharche (5è) i Aya El Fadiili (6è)-, en representació dels seus companys, han signat en elde l'Ajuntament.A l'acte hi ha assistit membres de la Corporació Municipal, de l'Escola Pare Algué, del Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques i de l'Un cop finalitzat l'acte al Saló de Sessions de l'Ajuntament, l'alumnat del Pare Algué s'han desplaçat al, on han plantat un om, que passa a formar part de l'itinerari botànic del parc. L'acte, en un ambient molt festiu, ha comptat amb l'assistència de l'alumnat, professorat, dels regidors Núria Masgrau i Pol Huguet i de representants de l'i de laL'itinerari botànic del Parc de Puigterrà es va estrenar l'any 2019 per la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, que van fer administradors de la Festa de la Llum d'aquell any. La iniciativa ja forma part de la programació de la festa amb l'objectiu que es pugui fer unper part dels centres educatius i la ciutadania en general i consagrar el Parc de Puigterrà com un autèntic pulmó verd al mig de la ciutat.