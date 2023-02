Un veí de Cardona de 60 anys mor en un xoc frontal contra un camió a la C‑55

El conductor d'un turisme, un veí dede 60 anys, ha mort aquest dijous després de patir uncontra un camió a la C-55, en terme de Navàs, a l'altura de Can Flautes, segons informa el. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a la 1 del migdia.Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver un xoc frontal entre un camió i un turisme i, posteriorment,també es van veure implicats en l'accident. A conseqüència de l'accident, el conductor del primer turismei va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí, on. Es tracta d'HHA, de 60 anys i veí de Cardona.Arran de la incidència, que va causar restriccions de circulació fins a les 6 de la tarda, es van activar sis patrulles dels, sis dotacions delsde la Generalitat i tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del(SEM).