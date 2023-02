Meritxell Soler, preparada per al seu debut en la marató, aquest diumenge a Sevilla

Aquest proper diumenge serà un dia especial per la que és la millor corredora de fons de la història de l'atletisme manresà i bagenc.afrontarà per primera vegada la distància dels 42.195 metres. Ho farà a Sevilla, en elque preveu una participació de dotze mil corredors. La sortida de la cursa está programada a 2/4 de 9 del matí amb sortida i arribada al paseo de las Delicias.Soler arriba aen les millors condicions, després de haver dut a terme una planificació específica, en la que ha sumat 2.450 quilòmetres en les darreres divuit setmanes, i on s'ha endut la victòria en lade Barcelona amb uns excel·lents 32'31”, en lade Barcelona, i proclamant-se campiona catalana en 10Km i en, a Manresa i Lleida, respectivament.El salt de qualitat de l'atleta manresana va ser el 2022, quan va imposar-se amb 1h10'36" a la, i es va proclamarde Mitja Marató a Paterna. A més, va ser internacional absoluta amb la selecció espanyola en lade 10.000 metres que es va disputar a Pacé (França) on va aturar el cronòmetre en 32'54”28.Soler sortirà diumenge amb dos objectius: la marca mínima per alsfixada per la World Athletics en 2h26'50", o bé ser entre les 80 atletes que prendran part en la marató olimpica. Per tant, assolir un registre que l'aproximi al fixat com a mínima la pot apropar molt a la cita olímpica. I tambè, en els 2h28'00” fixats per World Athletics com a marca mínima per prendre part en elque es disputarà aaquest proper estiu. Això significa que l'atleta manresana haurà de volar pels carrers de la capital andalusa, a un ritme de 3'29”-3'30” per quilòmetre, si vol assolir algun d'aquests objectius.