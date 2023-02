Aprovat el Pla d'Impuls de l'Economia Social i Solidària 2023‑2025 de Manresa

El ple municipal de l'va aprovar aquest dijous per unanimitat de tots els grups municipals el2023-2025. El document té l'objectiu de continuar impulsant a Manresa el teixit d'iniciatives que es basen en valors com la cooperació, la solidaritat, la inclusió i el con sum responsable, com cooperatives, col·lectius, mutualitats i fundacions, per tal d'avançar cap a un model econòmic més just, transformador i centrat en les persones. Alhora, el pla estableix unque estructura les actuacions municipals a seguir en els pròxims tres anys.La presentació del pla va anar a càrrec de la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa,. També va intervenir al ple, com a representant de la. De fet, l'elaboració del pla, que va començar a l'agost passat, ha seguit un procés participatiu amb els agents, les empreses i entitats relacionades amb l'Economia Social i Solidària de la ciutat i la comarca.L'Economia Social i Solidària (ESS) és molt heterogènia, però s'entén com el conjunt d'iniciatives associacions, cooperatives, col·lectius, mutualitats, fundacions, etc. que es, que busquen satisfer les necessitats humanes per sobre de l'enriquiment, que estan compromeses amb el seu medi natural i social, i que es basen en valors com la cooperació, la solidaritat, la inclusió, i el consum i producció responsable. En aquest àmbit, Manresa compta amb un teixit d'ESS ampli i una forta tradició, i també amb projectes i iniciatives referents i innovadores.El pla estableix cinc objectius estratègics, cadascun dels quals desglossat amb actuacions i accions a desenvolupar:- Impregnar d'ESS el: amb actuacions dirigides a impregnar del relat i les pràctiques de l'ESS el conjunt de l'Ajuntament, i a fomentar el treball transversal. En aquest objectiu estratègic, hi destaquen actuacions relacionades amb l'impuls de la compra i la contractació pública responsable, la banca ètica i el foment de la sostenibilitat en el si de l'Ajuntament.en ESS: es tracta d'actuacions per difondre i sensibilitzar sobre el que ofereix l'ESS a nivell de proposta de transformació social. Es proposen accions de mapatge, creació de materials i actes, així com altres accions de difusió o la celebració de la Festa del Riu.de l'ESS: es preveuen actuacions per donar suport a la creació i l'enfortiment de projectes d'ESS, fomentar la xarxa i la creació d'espais de governança i de cooperació. També la cerca i posada en marxa de mecanismes que ajudin al finançament de l'ESS, el suport a les monedes socials o locals, i la facilitació d'accés de l'ESS als equipaments i espais de la ciutat.: Es buscarà incentivar les actituds i pràctiques de consum responsable i de comerç just, amb accions de divulgació i campanyes, amb accions per apropar aquestes pràctiques a comerços, associacions, i restauració de la ciutat, i amb mapatges sobre els establiments i comerços de consum responsable i comerç just. De fet, Manresa ha esdevingut la primera ciutat catalana amb l'estàndard “Ciutat pel Comerç Just”, estatus que implica complir criteris de compromís de l'Ajuntament, garantir l'oferta de productes de comerç just, realitzar accions de comunicació i sensibilitza ció i la creació d'un grup de treball. Dins del pla, doncs, es preveu continuar avançant i millorant aquests criteris.- Apropar l'ESS al: Aquest objectiu estratègic preveu actuacions per fomentar que els centres educatius i tot l'alumnat coneguin els model i les pràctiques de l'ESS i que la tinguin present en el seu futur professional. Així s'hi ha recollit mesures per eixamplar programes ja exitosos com el Programa Cultura Emprenedora a l'Escola, el Programa Idees Joves, la creació de més serveis i recursos per centres educatius, i l'apropament de l'ESS a instituts i campus universitari.