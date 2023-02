La UPC Manresa inicia les jornades de portes obertes dels estudis de grau

Properes jornades i sessions presencials i telemàtiques

El 15 de febrer l'(EPSEM) de la- BarcelonaTech (UPC) va tornar a obrir les portes per donar a conèixer els, les sortides i les instal·lacions al futur estudiantat universitari. Amb aquesta jornada, que va ser conjunta amb la resta d'escoles i facultats de la UPC, lainicia les jornades de portes obertes del 2023, que tindran lloc al llarg del curs.La jornada de portes obertes es va dividir en dues franges horàries: una al matí, per a grups d'que van visitar el campus amb grups del seu centre, i una altra a la tarda, adreçada als interessats que ho van ferPrèviament, el 25 de gener, ja es va fer lade, només en format telemàtic, per les interessades i interessats en la matrícula de febrer d'aquests estudis.La Universitat ha planificat algunes de les jornades dede graus i sessions informatives de màsters d'enguany en format presencial i altres en format virtual. Abans de la pandèmia es feien presencials, però la situació va fer que les jornades i sessions s'adaptessin a un format virtual. Ara, que es poden tornar a fer presencialment, s'ha optat peri cobrir així les diferents necessitats. S'ofereixen per tant, dues opcions diferents per conèixer d'aprop la UPC Manresa.Per assistir-hi, cal. El centre docent es posa en contacte amb les persones interessades i els hi fa arribar la informació necessària per accedir-hi.Aquestes sessions informatives permeten al futur estudiantat, així com als tutors, i familiars,i resoldre dubtes sobre els graus o màsters que els interessen i les seves sortides professionals, a més de rebre informació complementària sobre la vida universitària, la mobilitat internacional o les pràctiques en empreses.Quant a els portes obertes presencials, es fa una presentació general del centre i després presentacions específiques per a cadascun dels estudis. Hi ha la possibilitat de demanar dubtes als responsables de cada grau o generals del centre. Els assistents podeni rebre la informació de manera més propera per part del personal i de l'estudiantat de la Universitat que els acompanyen durant la visita.Durant les jornades presencials es poden visitar elsde l'escola, i també hi ha algunes demostracions de muntatges experimentals relacionats amb els estudis que s'ofereixenAmb leses pretén que les persones interessades en les titulacions universitàries que s'imparteixen a la UPC Manresa tinguin accés a la mateixa informació que tindrien si assistissin a una jornada de portes obertes presencial, però amb la facilitat de poder-ho fer sense haver de venir a Manresa.Les jornades virtuals es faran per. Cada jornada començarà amb una presentació general del centre per conèixer la UPC Manresa i després hi haurà videoconferències específiques per als graus.Durant el curs estan previstesde portes obertes de graus així com sessions informatives de màsters. Hi ha programades jornades de portes obertes de graus presencials per als dies 22 d'abril i 6 de maig i virtuals per el dies 29 i 30 de març i 13 i 14 de juny. També es farà una sessió informativa de màsters presencial el 6 de maig i una virtual el 19 de juliol.Més informació i inscripcions obertes a les pàgines següents, per als estudis de grau i per als màsters