L'Oficina Jove del Bages programa activitats adreçades a adolescents per reduir el consum d'alcohol

L'programa aquests mesos de febrer i març diverses accions amb l'objectiu de promoure la reducció delentre la poblaciói minimitzar-ne els riscos associats. D'una banda, s'organitzarà una exposició a l'i d'altra, es descentralitzaran activitats als instituts per sensibilitzar al jovent.L'exposició d'enguany, cedida per(PDS), sota el títol Sortim, es podrà visitar a l'Espai Jove Joan Amades - Oficina Jove del Bages (C/ Sant Blai, 14 de Manresa) del 23 de febrer al 9 de març. Sortim proposa un treball amb joves amb la finalitat de reflexionar sobre el consum i lesrelacionades amb aquesta substància.La podran visitar els grups classe de tercer i quart d'ESO dels diversosde la ciutat en forma d'activitat dinamitzada. També la podran visitar, de forma lliure, les persones joves, els professionals que hi treballen i les famílies que ho vulguin en horari d'obertura, de dilluns a divendres de 16 a 19h.Pel que fa a les activitats descentralitzades, aquesta setmana l'duu a terme dinàmiques per prendre consciència de la composició i els efectes de lesi de l'augment dels efectes adversos en combinar-les amb l'alcohol.Durant aquestes activitats, l'alumnat ha de descobrir, per exemple, a quantes tasses de cafè i a quants terrossos de sucre equival una marca de begudes energètiques. També es reparteix informació sobre el consum d'alcohol i de begudes energètiques. Aquesta dinàmica té lloc ade secundària durant l'estona d'esbarjo: La Salle, INS Manresa Sis, INS Lacetània, INS Lluís de Peguera, Oms i de Prat, La Joviat, INS Guillem Catà, FEDAC, INS Pius Font i Quer i Cal Gravat.