Unir els barris de Manresa per abordar la seguretat més enllà de la policia: neix A l'aguait

cada cop està"; "No m'atreveixo a anarni pel Passeig"; "No para de venir"; "Tincque em"... Segur que, com a mínim, heu sentit (o heu pronunciat) una d'aquestes frases algun cop, especialment en els darrers anys, quan el concepte deha agafat força, ja no només a la nostra ciutat, sinó arreu del país i més enllà. Ladel Covid; lesdespiadades a membres del col·lectiu; els inumerables casos d', o elsde tot tipus, han estat el caldo de cultiu d'unaque només sent cert apaivagament quan se sap protegida per lesA la capital del Bages, però, sembla que per part d'un sector de la ciutadania hi ha una ferma voluntat dei de cautela. Es tracta d'una sèrie de veïnes i veïns de diverses zones de la ciutat que, empesos per la, van decidir que havia arribat l'hora d'actuar. "Des del moment que l'va començar a instal·lar, ja vam tenir clar que aquella mesura seria unque calmaria els ànims i lanomés de manera momentània", expressen.Després que el passat mes de juliol el sociòleg nord-americàpresentés el seu darrer llibre (La fi del control policial) a l'Auditori de la Plana de l'Om, la iniciativa veïnal encara va agafar més força: "Del que es tractava era de treballar per a unque permetés gestionar els conflictes i les violències des de la, lai elsamb la resta".I com representa que ho havien de fer? Per començar,: "Cadascú té unadel que és la seguretat, que està íntimament relacionada amb les, lesi la posició que s'ocupa dintre de la societat". En aquest sentit, exposen, "vam recollir totes les propostes que es van fer en pro de la seguretat i la". En van obtenir més de cent, entre les quals en destaquen la de generar els anomenats("per treballar els punts que generen més por i analitzar per què"); la de potenciar trobades amb la gent del barri per ""; la deo mercantilitzats" donant-los un nou ús, o la de ferDesprés d'aquesta primerai d'establir una mica de, els impulsors de la iniciativa van convenir que l'havien de donar a conèixer a totes les entitats ciutadanes, especialment lesi de. "A la majoria dels barris de la nostra ciutat han existit i existeixen processos i persones organitzades en molts àmbits i espais que enlloci fer que ens mirem amb por les unes a les altres, gestionen els conflictes de manera", asseguren.I així va ser com la proposta va créixer en nombre d'adeptes i de mans a col·laborar fins al punt que ara, amb una, han decidir presentar-se en societat sota el nom d'. No es defineixen com un col·lectiu, sinó que més aviat com unsota el qual les entitats i plataformes veïnals ja existents, puguindiverses que vagin en la línia d'i que defugin "totes lesque ens afecten i que ens fan sentir, des de les estructurals fins a les racistes i masclistes, passant per les comunitàries, les institucionals i les interpersonals", sentencien.Així doncs, i sota el lema que una altra seguretat i convivència són possibles, A l'aguait s'erigeix com un moviment que pretén unir ientre la gent que viu als barris, buscant lade totes aquelles persones que hi vulguin, "ja sigui participant de les trobades que femo bé fent recerca, aportant material, muntant actes o debats o, simplement, fent caliu i combatent el".A partir d'ara, A l'aguait organitzarà trobades per tots els barris de la ciutat. Qui vulgui contactar-hi o, pot posar-se en contacte amb la seva associació de veïns o enviar un correu electrònic a