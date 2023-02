Pimec i la Diputació presenten la seu de l'Oficina Acelera Pyme Rural del Bages

i la, amb el suport de Red.es, han presentat la seu de l'al Centre d'Iniciatives per l'Ocupacióde. L'OAP Rural és una oficina física i virtual on les petites i mitjanes empreses i les persones autònomes depoden sol·licitar assessorament tecnològic personalitzat a partir d'un diagnòstic digital del negoci.Les empreses i persones autònomes participants també poden accedir a seminaris sobre TIC i tallers de, així com a eines i recursos per a la digitalització i gestió dels tràmits vinculats al. Cal destacar que els serveis que s'ofereixen a través d'aquest programa no suposen un cost per a les empreses.La benvinguda a l'acte ha estat a càrrec de, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, i, secretària territorial de Pimec Catalunya Central. Solernou ha explicat que "la promoció per aés molt important per a nosaltres, ja que són el motor principal del teixit empresarial i comercial de Sant Joan de Vilatorrada". Per part seva, Ficapal ha destacat la importància que té la col·laboració entre entitats per poder implementar aquest projecte i ha afirmat que "des de Pimec Catalunya Central creiem que la creació d'aquesta oficina servirà per impulsar lade la comarca"., tècnic assessor del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, ha presentat l'Oficina Acelera Pyme Rural i la seva seu al Bages, ubicada a les instal·lacions de Pimec Catalunya Central alde Manresa. Torras ha apuntat que "tots els municipis del Bages a excepció de Manresa tenen menys de 20.000 habitants on s'hi localitzen aproximadament 9.500 empreses i professionals autònoms als quals cal arribar amb aquesta nova oficina".Finalment,, assessora tecnològica de l'OAP Rural del Bages, ha donat a conèixer el catàleg de serveis de l'OAP Rural. "Des de l'oficina identifiquem les necessitats de les empreses del territori i n'impulsem la digitalització mitjançant accions de sensibilització i suport", ha afirmat. A més, Boixader ha destacat que "aquestes oficines trenquen les barreres de la distància, portant els serveis a zones allunyades de les àrees metropolitanes".