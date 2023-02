Joves i grans protagonitzaran el 3 de març una obra de teatre intergeneracional a Manresa

Un projecte per promoure el treball compartit entre artistes de diferents generacions

El Teatreacollirà el 3 de març, a les 6 de la tarda, l'obra de teatre Vaig cap al bosc, protagonitzada conjuntament per joves alumnes de l'i persones grans del grup de teatre del. La iniciativa forma part de l'onzena edició de l'activitat intergeneracional, un projecte de l'Ajuntament de Manresa que té l'objectiu de promoure el treball compartit entre artistes de generacions diferents.Aquesta obra es va començar a treballar l'octubre passat, quan es van reunir per primer cop l'alumnat de 2n de batxillerat de l'especialitat d'de l'Institut Lluís de Peguera i alguns integrants deldel Casal Cívic i Comunitari El Castell de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu era compartir un projecte artístic teatral sota la direcció de, formadora d'arts escèniques de l'Aula de Teatre del Kursaal.L'obra que es presentarà, Vaig cap al bosc és una adaptació de Teti Canal del musical Boscos endins de, que trasllada al teatre musical la, en, lai molts altres personatges coneguts de les rondalles fantàstiques. Entreteixida amb aquests contes clàssics, hi trobem la història del Forner i la Fornera, una parella que desitja tenir un fill i ha de superar una sèrie de proves davant d'una bruixa maligna que viu al seu costat.L'obra expressa les dificultats de la societat moderna i els dubtes que sorgeixen al llarg de l'existència, des de la infància fins a l'edat adulta. El grup d'actors i actrius que la representaran està integrat per. El cos de ball és format per disset joves, sota la direcció de la coreògrafa, formadora de l'Aula de Teatre del Kursaal.En el projecte, també hi participen els cicles formatius de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar, Estètica i Bellesa i Estilisme i Direcció de Perruqueria de l'Institut Guillem Catà, que s'encarregaran de fer caracterització i l'estilisme dels personatges de l'obra, amb l'objectiu de fer més àmplia i rica laen el projecte. Es busca que l'alumnat tingui l'oportunitat de dur a la pràctica un projecte real.L'obra de teatre es podrà veure el 3 de març, a les 6 de la tarda, a la sala petita del kursaal. Lesja estan a disposició del públic, a les taquilles o al web del Kursaal El projecte Art K'Suma, impulsat peli perde l'Ajuntament de Manresa, té com a objectiu principal promoure el treball artístic compartit entre persones de diferents generacions, amb la voluntat que s'enriqueixin de l'experiència de gestionar un projecte artístic comú i que creïn vincles humans.Les accions d'fomenten la coresponsabilitat i la cura al llarg del cicle de vida i potencien el sentiment de pertinença a les comunitats, tot creant societats més sanes. La cultura en general, i el teatre en aquest cas, són elements que potencien el sentiment de pertinença a les comunitats i generen dinàmiques participatives que teixeixen vincles socials que poden evitar situacions d'aïllament social.El projecte Art K'Suma va arrencar el 2012 i enguany celebra la seva 11a edició. Durant tots aquests anys s'ha treballat a través de l'escultura, la música, la pintura, la dansa, la fotografia, el cinema i el teatre, lesentre joves i grans.