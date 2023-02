Marc Ribas i la cuina de La Rioja protagonitzaran les sisenes Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià

La Rioja, Territori Ignasià Convidat

El programa

Dissabte 11 de març

11 - 11.45h Tast d'olis i formatges de la Sierra de Cameros. A càrrec de Clara Espinosa, presidenta de la DOP Aceite de La Rioja. La Rioja Territori Ignasià Convidat

12.15 - 13h El Bages, paisatge ignasià i bons aliments. Tast de tres vins DO Pla de Bages acompanyats de tres tastos de productes Km 0

13.30 - 14.15h El tast del pelegrí: Manresa, gastronomia i espiritualitat. Tast de vi i cuina amb aliments ignasians de la mà d'Ignasi Sala (Mas de la Sala) i Anna Castillo (somme­lier)

17.00 - 17.45h Harmonia de vi i xocolata. Tast a càrrec d'Elena Corzana, enòloga i sommelier. La Rioja Territori Ignasià Convidat

18.15 - 19h Productes de Km 0 a la cuina de terra endins. Cuina en directe amb el Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages. Inclou tast final

19.30 - 20.15h La Rioja és la pera! Pastisseria i cuina dolça en directe amb David Nicolás (Pastelería Ramflor de Logronyo). Inclou tast final. La Rioja Territori Ignasià Convidat

Diumenge 12 de març

11 - 11.45h El Bages, paisatge ignasià i bons aliments. Tast de tres vins DO Pla de Bages acompanyats de tres tastos de productes Km 0

12.15-13h Trampantojo Riojano. Cuina en directe amb Esteban Alegría (Rest. La Comedia de Calahorra). Inclou tast final. La Rioja Territori Ignasià Convidat

13.15-14.15h La cuina d'Ignasi Domènech interpretada per Marc Ribas. Cuina en directe amb Marc Ribas (Gastronomia Brutal, Cuines i Joc de Cartes de TV3)

L', laorganitzen la sisena edició de lesels dies 11 i 12 de març, alde Manresa. Enguany, els protagonistes seran el popular cuiner, presentador dels programes Cuines i Joc de Cartes de, i la cuina de, com a territori ignasià convidat.Les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià és un esdeveniment en què els productes de la terra, els productors i la cuina del Bages i de les poblacions delesdevenen els principals atractius i protagonistes.D'aquesta manera, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa s'omplirà durant dos dies d'unes jornades dinàmiques i participatives, en què el visitant podrà descobrir, tastar i comprar en uni gaudir d'un programa de diverses activitats. Entre elles, tastos guiats i showcookings en directe amb cuiners i cuineres de renom.Enguany, entre els cuiners hi haurà Marc Ribas, responsable del projecte gastronòmici al capdavant dels programes de televisió Joc de cartes i Cuines, el qual farà una demostració de cuina en directe reinterpretant la cuina d'. Tot i haver-hi zones d'accés lliure com el mercat i el wine bar, hi ha activitats que requereixen inscripció prèvia. Estan disponibles a la web de Manresa 2022 La comarca delés una de les grans protagonistes de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, ja que compta amb una pagesia que cultiva varietats d'hortalisses i fruites, olis d'oliva verge extra elaborats amb varietats autòctones, formatges i formatgeries artesanes, vins i activitats enoturístiques ambi petits tresors gastronòmics amagats de les cooperatives i associacions de productors. Tot plegat, representat en el mercat i a punt per ser descobert o redescobert per part de tothom qui el visiti. Amb tots aquests productes es faran tastos, maridatges, showcookings i altres activitats relacionades amb el món culinari.Amb aquesta sisena edició, les Jornades Gastronòmiques, nascudes sota el projecte Manresa 2022, donen continuïtat a la promoció del Camí Ignasià i a la difusió de la gastronomia de lesA la sisena edició d'aquestes Jornades Gastronòmiques es presenta la figura del, com un reconeixement als indrets per on passa el recorregut ignasià i una oportunitat per descobrir els seus tresors enogastronòmics. En aquesta ocasió, el govern deserà l'entitat que participi en aquest fòrum, com a destinació turística gastronòmica convidada, per mostrar la gran qualitat dels seus típics productes agroalimentaris, així com per oferir tasts guiats i demostracions de cuina per apropar al públic la gastronomia de La Rioja i de localitats com Calahorra o Logronyo. Entre les activitats, destaca la presentació de lai els tallers dels cuiners, delde Calahorra, i el pastisser, des de lade Logronyo.