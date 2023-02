El Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa proposa viure una experiència contemplativa

Amb motiu de la, elproposa conèixer com diferents tradicions religioses i espirituals viuen l'experiència de laSerà aquest dissabte de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda i es podrà participar en forma presencial, a la sala d'actes del, o en forma virtual, a través de Google Meet Tant l'espai físic com el virtual s'obriran per tenir l'oportunitat de recollir-se iamb diverses tradicions.L'acte està organitzat pel Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa iamb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa.