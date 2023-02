La presidenta de la Diputació visita la zona afectada per l'incendi de l'estiu a les Brucardes

La presidenta de la, ha visitat aquest dijousper tal de conèixer de primera mà l'estat actual en què es troba la urbanització de, arran de l'incendi del passat mes de juliol.Acompanyada per l'alcaldessa, per la resta dels membres del govern municipal i pel president i pel secretari de l'de la urbanització, primerament s'ha mantingut una reunió de treball a la sala de plens municipal on se li ha explicat com es va gestionar l'emergència i la importància que va tenir la coordinació entre els veïns, l'Ajuntament i els diferents cossos d'emergències.Posteriorment, la visita s'ha traslladat in situ a laon se li han mostrat les actuacions que queden pendents d'executar i els plans de futur com són la reforestació de la zona, la reposició del mobiliari urbà i també dels ajuts necessaris per a poder executar totes aquestes necessitats.