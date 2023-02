Ingimec Enginyeria cedeix material als cicles d'automatització i robòtica de l'institut Lacetània

L'empresa bagencaha fet una cessió de material a l', que s'utilitzarà per a la la formació dels alumnes que cursen el cicle formatius de grau superior d'. Entre el material cedit hi ha relés i contactors, elements de protecció elèctrica, relés de seguretat, autòmats programables, passarel·les de comunicacions, mòduls d'entrades i sortides i de perifèria descentralitzada per autòmats programables i motors elèctrics.Aquesta cessió és fruit de la col·laboració entre l'empresa i l'institut i serà de molta utilitat per desenvolupardins dels estudis relacionats amb l'especialitat. El suport d'empreses com Ingimec són fonamentals per dotar els estudis ded'un major valor afegit, ja que d'aquesta manera l'alumnat es pot apropar d'una forma encara més real al que després serà el seu entorn de treball.La col·laboració d'Ingimec contribuirà a aconseguir els objectius formatius de l'institut Lacetània, que es caracteritza per estar sempre a l'avantguarda de lesi per enfocar la formació sempre des d'un punt de vista pràctic i adaptat a la realitat del món empresarial.