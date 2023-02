Cardona consolida el servei local d'habitatge amb 45 habitatges a la borsa de lloguer

Consolidació de l'Oficina Local d'Habitatge

L'de l'Ajuntament deconsolida el servei de laamb una cartera de 45 habitatges, dels quals 33 estan llogats. Properament s'obrirà el termini per sol·licitar(fins a 3.000 euros).La borsa de lloguer de Cardona, servei que es proporciona des de l', té el doble objectiu de donar sortida als pisos buits del municipi, especialment al nucli antic i a la Coromina, i aconseguir una bona oferta i assequible d'habitatge a la vila.El servei que presta l'Oficina Local d'Habitatge és ajudar a cardonins quea trobar-ne a un preu assequible i, per altra banda, oferir tota una cobertura legal als propietaris per posar el pis dins del mercat de lloguer.Per aquest any 2023 s'ha previst laper a propietaris de pisos que dipositin el seu pis al mercat de lloguer local, així com la consolidació dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges.L'Oficina Local d'Habitatge és un servei públic que l'Ajuntament presta en conveni amb l'. Es pot consultar l'oferta de pisos de Cardona, així com els avantatges per a llogaters o propietaris al web de Cardona Habitatge Per a qualsevol dubte o consulta, es pot anar a les oficines que es troben a la segona planta de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia o a través del 93.869.10.00 o del correu habitatge@cardona.cat