L'Escola Pla del Puig acull la Festa de l'Arròs a les escoles de Sant Fruitós

Aquest dimecres al migdia els nens i la comunitat educativa de l'dehan pogut tastar abans que ningú l'arròs de l'edició 2023 de laAquesta escola del municipi ha celebrat aquest 15 de febrer lade primària, que cada any, des del 2010, se celebra en una de les tres escoles del municipi i que per cinquè any li ha tocat a aquest centre educatiu.L'escola ha viscut molt intensament la festa durant les setmanes prèviesper tal que els més petits s'engresquin a conèixer-la i a donar-li continuïtat.Al matí, el ninotaireels ha explicat el seu darrer conte La Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages, un viatge en el temps pels més menuts, on s'expliquen els orígens de la festa fins al dia d'avui. També han visitat l'escola els gegantons del municipi,, que han ballat a la pista en acabar el dinar i els alumnes han après com es feia el recapte en els orígens a partir de diferents materials elaborats per ells mateixos.A la una del migdia ha estat el torn de tastar el dinar per part de l'alumna més petita de l'escola i del més gran, juntament amb l'alcaldessai la directora de l'escolaQuan laja ha tingut llest el plat, els alumnes de l'institut i els usuaris del centre ocupacionalhan estat els encarregats i encarregades de servir l'arròs com a parelles de l'arròs, qui també ho faran aquest diumenge.La pista de l'escola Pla del Puig ha estat l'escenari de la prèvia de la gran festa d'aquest diumenge, una festa declarada d'interès turístic.