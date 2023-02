Jardins de Llum exhibirà 25 obres inspirades en la llum i l'aigua al Centre Històric de Manresa

Per novè any, ladeincorporarà, el festival d'sobre la llum i l'aigua que s'ha convertit en una de les propostes imprescindibles del programa. Tindrà lloc aquest cap de setmana, dissabte 18 i diumenge 19, de 18.30 a 21.30h, en diferents carrers i places del, i també a l'Anònima. En total, el públic podrà passejar-se per 25 obres diferents.De la mà de l'Ajuntament de Manresa i el, amb la col·laboració de l', hi haurà divuit propostes d'autor i cinc d'entitats i col·lectius repartides entre l'Anònima, el carrer Sant Andreu, la plaça Major, la Capella de Sant Ignasi Malalt, el carrer del Balç, el Parc de la Seu, la Sala Gòtica de la Seu, el carrer Sant Miquel, la Plana de l‘Om, l'Espai Plana de l'Om, el carrer d'en Cirera, la sala d'exposicions del Cercle Artístic de Manresa, l'Espai 1522 i la plaça Sant Domènec. El comissariat i la direcció artística és a càrrec de, directora del CACiS.A més a més de les instal·lacions artístiques, es duran a terme dues actuacions. D'una banda, com a novetat, l'A taste of nature. Serà dissabte 18, a les 8 del vespre, a la plaça Major, i anirà seguit del. A taste of nature és una videocreació amb l'actuació en directe de la vídeoartistai acompanyada de la violoncel·listaDe l'altra, el dissabte 18, a 3/4 de 7 de la tarda, i el diumenge 19, a 2/4 de 8 i a 2/4 de 9 del vespre, a la Plana de l'Om, hi haurà l'actuació Bulb & Me, a càrrec dei elJardins de Llum forma part del projectede la Xarxa Transversal d'Activitats Culturals, juntament amb els festivals Lluèrnia (Olot), A Cel Obert (Tortosa), Ex Abrupto (Moià), Forma (Balaguer), NYS (Castellbisbal) i Ull Nu (Andorra).Hitambé Manresa 2022, la Fundació EMI i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i el Pla de Desenvolupament Comunitari FAVM, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La imatge del cartell és signada per Batzolades.