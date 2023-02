Afectacions de trànsit pels actes de la Festa de la Llum i el Carnestoltes Infantil

Jardins de Llum, dissabte i diumenge

L'Ajuntament deinforma que, amb motiu de la celebració de diversos actes de la2023 i del, hi haurà diverses afectacions al trànsit durant els dies 18, 19, 20 i 21 de febrer.Dissabte 18 i diumenge 19 de febrer, amb motiu de la celebració dels, de les 18.30h a les 21.30h esi esde vehicles dels següents carrers: Infants, entre plaça Infants i carrer Carme; Joc de la Pilota, Dama, Llussà, Sant Andreu, Sobrerroca, Passatge Amics, Carme, plaça Mil-centenari, plaça Major, Sant Miquel, Baixada del Carme, Baixada del Pòpul, Cap del Rec, Baixada de La Seu i carrer d'en Cirera.Dissabte 18 de febrer, amb motiu deldels actes de commemoració de, hi haurà diverses afectacions a la mobilitat.A banda dels talls esmentats anteriorment a partir de les 18.30h pels Jardins de Llum, de les 20.30h a les 21h es tallarà el trànsit de vehicles i vianants del carrer Santa Llúcia amb motiu de l'establiment d'unpel llançament de la pirotècnia de l'acte.Durant el dissabte no funcionarà l'del carrer Santa Llúcia-Plaça Major, atès que l'interior del recinte de l'ascensor s'utilitzarà per al muntatge de la infraestructura del piromusical.Diumenge 19 de febrer, al matí, se celebrarà la rua del Carnestoltes Infantil 2023 per diversos vials del centre de la ciutat i amb una festa final a la(carrer Carrasco i Formiguera). Amb motiu d'aquest esdeveniment hi ha diverses afectacions a la mobilitat.A partir de les 11h, es realitzarà unal passeig de la República per a la concentració de les comparses i talls de trànsit puntuals durant el recorregut de la rua: Passeig de la República, Plana de l'Om, carrer del Born, plaça Sant Domènec, Muralla Sant Domènec, 1r tram del passeig Pere III, carrer Guimerà (prolongació) i carrer Carrasco i Formiguera - Plaça de les Oques.Amb motiu de lai un cop arribi la rua a la plaça de les Oques es tallarà al trànsit de vehicles el carrer Carrasco i Formiguera, entre el carrer Guimerà i el carrer Ginjoler. Aquest tall de trànsit es mantindrà fins a la finalització dels treballs de neteja del vial. Amb motiu d'aquest acte es prohibirà l'estacionament de l'àmbit esmentat.Dilluns vinent, 20 de febrer, a partir de les 18h, amb motiu del muntatge tècnic per a l'acte delal Monument de la Llum es tallarà al trànsit de vehicles la Muralla del Carme, entre la carretera de Vic i la plaça Infants. Es mantindrà l'accés de veïns carrer Infants.A partir de les 20h a les 21.30h, amb motiu del mateix acte esde vehicles entorn de la plaça Infants, en concret els carrers: Muralla del Carme, entre la carretera de Vic i la plaça Infants; carrer Infants, plaça Infants, carrer del Carme; carrer Joc de la Pilota, entre el carrer Carme i carrer Dama; carrer Puigterrà de Dalt, entre plaça Infants i carrer Sant Salvador; carrer Flors de Maig, entre carrer Puigterrà de Dalt; i el carrer Xiprer.Dimarts 21 de febrer, de les 10 h a les 14 h, amb motiu del, pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme, Tronada Manresana, Ballada de la imatgeria, participativa i de sardanes, es tallarà al trànsit de vehicles a diversos carrers de l'entorn de la, en concret: carrer Sobrerroca, entre passatge Amics i plaça Major; plaça Major, carrer Cap del Rec, Sant Miquel, Baixada del Carme i Baixada del Pòpul.Durant el seguici d'autoritats i de la imatgeria de Manresa des de l'Ajuntament fins a l'Església del Carme, es tallarà el trànsit de vehicles des de plaça Infants i des de plaça Hospital.