«El Petit Príncep» torna per quarta vegada al Kursaal de Manresa aquest cap de setmana

La versió musical d'El Petit Príncep de, presentat per, torna per quarta vegada a la sala gran del teatredeaquest cap de setmana en cinc funcions. Dissabte se'n representaran tres funcions a les 12 del migdia, a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre i diumenge, dues funcions més a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, que ja tenen lesEl Petit Príncep ja es va poder veure al Kursaal en cinc funcions amb les entrades exhaurides el 3 i 4 d'octubre del 2015; el 20 i el 21 de febrer del 2018 en quatre sessions, també amb el teatre ple i el 8 i 9 de febrer de 2020, també amb cinc funcions exhaurides. Amb les cinc d'aquest cap de setmana, el Kursaal haurà acollit un total dedel musical. En aquesta edició del musical els intèrprets són Manu Guix, Mariona Escoda, Iñaki Mur, Miguel Ángel Sánchez i amb la participació especial de Carme Milán.L'espectacle es va estrenar a la salael desembre del 2014 amb una gran acollida. El musical d'El Petit Príncep és un espectacle pensat per a totes les edats, que ens apropa d'una manera única a la narració de Saint-Exupéry. El muntatge, amb direcció d'Àngel Llàcer i música de Manu Guix, combina música, cançons d'estils diversos, intèrprets, so de 360º i una(mappings, projeccions, animacions...) creada amb tots els detalls que transporta l'espectador des del desert fins a l'herba, passant per l'asteroide B 612, el planeta del rei o el món del geògraf.