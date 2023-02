Pedro Martínez afronta amb naturalitat el calendari del Baxi Manresa

Erhan Ernak troba ridícul parlar de bàsquet en aquests moments

, entrenador del ha definit que el partit contra el Bahsecehir ha estat "dur davant un equip molt físic". El tècnic ha admès certs problemes per atacar al començament de partit però també s'ha congratulat de la reacció dels seus jugadors. Sobretot quan hanal tercer quart. Martínez creu que la diferència que ha aconseguit el Baxi Manresa és important malgrat "haver perdut el darrer quart. No ens hem desconnectat però voldria haver estat més sòlid".L'entrada deha donat una nova dimensió a la defensa del Baxi Manresa. El seu entrenador explica que "és un jugador. Encara està lluny de la seva millor forma però espero que segueixi així".Les circumstàncies del calendari fan que els bagencs ja hagin jugat tots els partits com a local del la. Martínez ho assumeix com una part més del joc i creu que l'escenari a la competició europea és incert. Preguntat sobre si la BCL pot distreure l'equip a la, reconeix que no li agrada el desgast que pot provocar sobre l'equip però tampoc vol renunciar a res."Passar de tot no serveix de res", ha comentat. L'entrenador del Baxi Manresa ha recordat que després del partit contra elhauran de jugar cinc partits fora de casa dels propers sis. Ara, però, la prioritat és entrenar el millor possible per rebre amb garanties el Fuenlabrada el proper 4 de març.L'entrenador del Bahsecehir,, ha felicitat el Baxi Manresa per la seva victòria en una nit en què parlar de bàsquet era "ridícul: mentalment no estàvem preparats", després del terratràmol de Turquia. L'entrenador turc ha reconegut la superioritat de l'equip bagenc i augura millorar al partit que tots dos equips jugaran a Turquia el dia 8 de març.