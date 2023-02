​​«El país de l'altra riba», de Maite Salord, guanya el vint‑i‑tresè Joaquim Amat‑Piniella

Sobre la novel·la guanyadora

L'obra(Proa, 2022), de, ha resultat guanyadora del, que es concedeix a una obra ja publicada. Ell'organitzeni l', amb la col·laboració de la, el, l'i l'L', obert a tothom però que també es podrà seguir en línia pel, serà el, emmarcat dins de la, a l'de la capital del Bages. El lliurament del guardó serà precedit per una intervenció del pallasso, que ha preparat la seva actuació a partir de fragments de les obres finalistes d'enguany.L'escriptora des'endurà elsdel premi i l'. El jurat (format per Llorenç Capdevila, Montserrat Caus, Jordi Estrada, Toni Mata, Genís Sinca i Anna Vilajosana), ha triat l'obra de Salord, El país de l'altra riba, entre lesd'enguany, entre les quals, a més de la guanyadora, hi havia El temple dels pobres, d'; La vall de la llum, de; i Lliçó d'arquitectura, d'Una autora vastament guardonadaMaite Salord (Ciutadella de Menorca, 1965) és, professora de secundària i membre de l'. Del 2011 al 2021 va ser consellera del, que va presidir del 2015 al 2017. Amb la novel·la La mort de l'ànima (2007) va ser finalista delHa conreat lavinculada a laen altres obres, com ara L'alè de les cendres (2014), que recull el testimoni dels vençuts el 1939 a les Illes Balears. També ha tocat laamb obres com Omplir la nit () o Mar de boira (). El país de l'altra riba ja va rebre elel 2022.Es tracta d'unque vol ser unasobre els conflictes, personals i col·lectius, del, així com sobre la, la identitat o l'atzar. El relat presenta, que acabaran tenint una relació: la d'unque mor a Menorca durant la, la d'unque s'estableix el 1943 a Alger fugint de la barbàrie nazi i laentre la Marta (menorquina) i la Hanna (alemanya) durant lesA més, la novel·la retrata la vida, elsi, fins i tot, lafins que van haver de deixar el país entre 1954 (quan va començar a actuar el revolucionari Front Nacional d'Alliberament) i el 1962 (en què es va declarar la independència).Eldel premi Amat-Piniella ha destacat, en aquesta novel·la, "l'" i la "reflexió sobre els conflictes del segle XX", així com sobre la desmemòria històrica o la identitat, i també elque, mantenint la llengua pròpia, van poblar Algèria fins als anys cinquanta.