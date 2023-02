El Baxi Manresa derrota el Bahsecehir i se situa segon a la BCL (90-72)

Elha sumat una important victòria davant el. La victòria situa els de Pedro Martínez en segon lloc de la. A més, la diferència de divuit punts dona moltes possibilitats als bagencs de superar el conjunt turc en cas que els dos equips quedin empatats al final d'aquesta fase de grups. El partit ha estat de clar domini del Baxi Manresa a partir del segon quart. Només els primers minuts han estat de cert patiment per al conjunt local.ha ofert una càtedra a l'hora de repartir assistències,ha estat clarivident en atac i altres jugadors comhan ofert la seva lluita habitual en una victòria que es pot qualificar com a coral.El Baxi Manresa ha començat amb Dani Pérez,, Devin Robinson i. El Bahcesehir ho ha fet amb Muhammed Baygul, Jamar Smith, Berkay Candan, Langston Hall i James Gist i. El triple inicial de Candan ha estat una primera declaració d'intencions del conjunt turc. Tot i que inicialment el conjunt bagenc ha seguit el ritme del seu rival i Robinson ha aconseguit avançar el seu equip (6-5, minut 3) Candan ha imposat la seva llei. L'otomà ha seguit anotant i ha obligat Pedro Martínez a demanar el seu primer temps mort (6-15, minut 4). El tècnic ha introduït canvis i ha fet entrar a Frankie Ferrari,i Marcis Steinsberg. Els locals han reaccionat. Primerament, han aconseguit que el Bahcesehir no anotés amb tanta continuïtat. Després, han controlat el rebot en defensa. I finalment, han trobat més fluïdesa en atac. Brancou Badio ha estat important amb cinc punts seguits. Steimsberg també ha sumat per fixar el 18-21 a final del primer quart.Sis punts seguits del Baxi Manresa el posaven de nou al davant (24-21, minut 12). El parcial des del temps mort de Pedro Martínez ha estat de 18-6. Els locals no s'han aturat. El Bahsecehir no aconseguia tirs massa còmodes i amb Olumuyiwa en pista el rebot tenia més possibilitats de caure en mans bagenques. Juan Pablo Vaulet també ha sumat per la causa local i el marcador ha obert una petita escletxa (33-26, minut 15)., tècnic visitant, ho ha volgut solucionar reunint els seus jugadors. Un parcial de 0-5 insinuava que podia aconseguir el seu objectiu. No ha estat així. El Baxi Manresa ha aconseguit contenir el Bahcesehir i ha arribat al descans per davant (43-35).La segona part ha començat amb Pérez repartint assistències. El base català ha realitzat tres assistències en dos minuts. Harding ho aprofitaven per ampliar diferències. Els triples de Vaulet i Harding i unade Robinson situaven el 57-38 al marcador (minut 24). Ernak tornava a demanar temps mort. Tampoc ha aconseguit el seu objectiu. Pérez seguia assistint i Robinson oferia espectacle. Vaulet fixava una màxima renda de 24 punts a favor del seu equip (64-40, minut 27). El Bahsecehir ha reaccionat amb un parcial de 0-7. Però el Baxi Manresa ha compensat aquesta mala dinàmica i ha tancat el període amb set punts seguits de Ferrari (74-50).Al darrer quart ha baixat el ritme anotador. En especial en un Baxi Manresa que només ha sumat quatre punts als primers cinc minuts. El Bahcesehir tenia una mica més d'encert. Però la diferència entre els dos equips era massa gran per provocar el patiment el. L'objectiu passava a ser obtenir una victòria el més àmplia possible de cara a un possible average. Els darrers deu minuts també han tingut la sevaamb l'exclusió de Vaulet i quatre tècniques assenyalades a l'equip visitant. Al final, 90-72 per situar el Baxi Manresa segons a la BCL. Serà també el punt d'inflexió que necessita l'equip manresà a l'ACB?: Ademir Zurapovic (Bòsnia i Hercegovina), Michal Proc (Polònia) i Radomir Vujinovic (Montenegro) han arbitrat el partit. Han xiulat una desqualificant a Juan Pablo Vaulet i han exclòs Muhammed Baygul per cinc personals. Els jugadors del Bahcesehir han lluït una pancarta que deia "Totes les víctimes que hem perdut mai sereu oblidades". El partit ha tingut una vessant solidària i la recaptació s'ha destinat íntegrament a ajudar la població de Turquia, Kurdistan i Síria afectada pel terratrèmol. La donació ha superat els 900 euros que aniran al Fons Català de Cooperació.