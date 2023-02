Objectiu aconseguit: adeu a l'«espina clavada» d'un Parc Vila Closes sense gàbies

Un parc més diàfan i "amable"

Es dissol la Comissió però hi haurà seguiment

"El pare i la Isabel haurien estat contents"

Matí d'al barri dede Manresa. Després dede múltiplesi incontables reunions amb l', lai l'(AVV) de la barriada en qüestió han aconseguit treure's l'"" d'aconseguir un espai de lleure. Des que l'any 2009 el govern d'aleshores -capitanejat pel PSC- va donar per acabades les obres del nou(en homenatge al pintor manresà traspassat l'any 2005 i veí del barri de tota la vida), que les veïnes i veïns de la zona no han parat dela retirada de lesque el presideixen; unes estructures que, a priori, havien de quedar cobertes deperò que en la majoria de casos segueixen igual d'ermes que el primer dia. Unes estructures que van portar a malanomenar l'espai com elEntre aquest, però, el parc s'haurà renovat per complet després que l'actual equip de govern (ambal capdavant) incorporés en els pressupostos d'aquest any, una partida deper retirar les gàbies iamb molta més presència de. "Ha estat un procés de reflexió conjunt amb la Comissió i l'Associació de Veïns que ha arribat a bon port i que", celebrava Aloy en la roda de premsa que s'ha fet per presentar el projecte. Així mateix, avançava que en les properes setmanes "iniciarem el" perquè d'aquí un any a molt estirar, "ja sigui una realitat" i "poguem donar per tancades totes les" que, assegurava el batlle, "fins ara no s'havien pogut dur a terme per".Recordem que en un primer moment (i arran d'un conveni signat l'abril del 2011 entre la Comissió i l'Ajuntament de canvis i millores al voltant del parc), el calendari d'actuacions s'havia de dur a terme en. La, que va concloure l'any 2013, va consistir en la retirada d'una de les pèrgoles metàl·liques i en la millora de la seguretat. Lava donar-se per finalitzada l'agost del 2014 i es va centrar en millorar-ne l'accessibilitat a través d'escales, en delimitar els murs amb baranes, en arranjar la font, en ampliar l'arbrat i en retirar les llambordes que hi havia. Aquesta darrera actuació va provocar que elque hauria permès fer créixer vegetació on abans hi havia ciment, s'espatllés. Com a conseqüència, al llarg dels darrers vuit anys i mig, aquest segment s'ha convertit en unaPel que fa a la tercera fase, que era la que preveia dir l'adeu definitiu a les gàbies, va quedar incomplerta. El govern s'havia compromès a incloure en l'agenda econòmica de 2016, un pressupost deperquè això fos possible. Finalment, però, no ho va acabar incloent, provocant, així, l'enuig del veïnat, que després d'una(en què es van destinarper arreglar els espais degradats de l'entorn de la font i per instal·lar nous jocs per a la canalla), l'any 2021 va aconseguir fites més clares: el govern es comprometia aSegons explicava, regidor dede l'Ajuntament de Manresa, a banda de retirar les gàbies on la vegetació no hi ha reeixit "també durem a terme altres actuacions que creiem que el Parc Vila Closes es mereix". Per començar, l', ja que "el que hi ha ara penja justament de les estructures metàl·liques que traurem". Aquest, comenta, consistirà en "una sèrie de bàculs repartits per tot l'espai, que aportaran una".Pel que fa a lade colors que hi ha actualment, "la retirarem i n'hi posarem una de, que és un material una mica més resistent que el que hi havia fins ara, i que també pintarem". L'altra meitat del parc (que és on hi havia les llambordes i on ara hi ha terra), serà una: "tornarem a instal·lari un sistema de reg i hi". En aquest sentit, es retiraran els prop deque encara hi ha, i se'n col·locaran de vius.Per acabar, les actuacions també contemplen incorporarperquè no s'hi puguin deixar elsdeslligats, i substituir aquello reparar-lo en cas que estigui. Tot plegat, amb la intenció de convertir el parc en uni diàfan per a la ciutadania."En veure'sels objectius bàsics sobre els quals vam erigir-nos, creiem que ja hem fet la feina que calia i, per tant, hem decidit", expressavaen nom de la Comissió per a la Millora del Parc Vila Closes. "El parc deixarà de ser el de les Gàbies i reafirmarà el nom del pintor Vila Closes, persona molt", concloïa.Agafant les paraules de Segon,, actual secretari de l'AVV de Saldes-Plaça Catalunya i president de l'entitat quan va construir-se el parc, volia deixar clar que tot i "la nostra convicció que tot el que s'ha dit, es farà, des de l'Associació de Veïns crearem una espècie deper assegurar-nos que s'acaben executant al peu de la lletra"., en nom de la família del pintor Vila Closes, ha volgut agrair el "que hem rebut des del primer moment per posar solucions als problemes del parc". En aquest sentit, ha volgut tenir un record pel seu pare i per Isabel Vila Roca, una de les seves germanes, desapareguda el maig del 2021: "Haurien estat contents", ha somrigut.