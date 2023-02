Detenen al carrer Nou de Manresa un jove que buscava baralla amb tothom qui es trobava

Agents delsde la comissaria de Manresa han detingut aquest dimarts sobre 2/4 de 10 del vespre aldeun jove de 19 anys per un delicte d'amenaces a l'autoritat i un de desobediència.Agents de lahan demanat a la policia catalana un servei de reforç davant l'actitut d'un jove que es trobava a labarallant-se amb una altra persona i que buscava brega amb tothom qui es trobava al seu pas.Fins a quatre patrulles, amb una dotzena de mossos uniformats i també de paisà han arribat al lloc dels fets on la Policia Local tenia l'. Segons els agents locals, el noi es trobava en una. Després d'una estona i veient que es tranquil·litzava, el noi ha marxat en direcció al carrer Nou.De seguida, però, els agents dels Mossos s'han hagut de tornar a activar perquè el jove hai acolpejant-se el cap contra la paret. Finalment ha estat reduït, amb força dificultat, i conduït a la plaça Pedregar on finalment ha estat detingut i traslladat a la comissaria de Manresa.