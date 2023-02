Conxita Parcerisas i Oncologia de l'hospital de Sant Joan de Déu reben els Premis Séquia

Un ADN que perdura i que es transforma en energia positiva

La geògrafa i historiadorai elde l'han recollit aquest dimarts el guardó com a guanyadors de la setena edició del. Aquest reconeixement, convocat per lai la, reconeix persones i institucions que treballen amb actitud positiva i constructiva en benefici del progrés de la societat manresana i que són continuadores de l'esperit dels impulsors de la Séquia. El lliurament del premi s'ha fet alde Manresa i forma part dels actes del programa de la Festa de la Llum. Els guanyadors han estat obsequiats amb una escultura de l'artista manresà Ramon Oms i han signat al llibre d'honor del guardó.En el cas de la categoria individual, el jurat d'aquesta edició ha volgut reconèixer la trajectòria de la historiadora i geògrafa Conxita Parcerisas Estruch per la seva contribució a fer visible la, especialment la de les de la Catalunya Central. Segons el jurat, Parcerisas mereix el Premi Séquia pel seu compromís amb la comunitat, traduït en l'esforç de divulgació de l'aportació que han fet les dones a la història local i en la participació en els diferents projectes deper fer arribar el cinema d'autor a persones joves.Conxita Parcerisasha dit que rebia el premi en nom de tots els equips que integren les entitats en les quals col·labora, com Cineclub Manresa i l'. Segons Parcerisas, la divulgació històrica és una eina per augmentar l'autoestima de la ciutat i també per recuperar el paper de les dones, que la història ha obviat durant molts anys. La guanyadora de la categoria individual ha aprofitat la intervenció per reivindicar la necessitat d'establir col·laboracions entre entitats i d'incorporar i involucrar les persones joves en la vida associativa.En la modalitat col·lectiva, el jurat ha decidit premiar l'activitat pionera en atenció integral dels pacients oncològics que desenvolupa el Servei d'Oncologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, format per unque combina recerca i atenció assistencial. Una atenció que es caracteritza per la humanitat i la personalització del tracte cap a les persones malaltes i les seves famílies.Han recollit el premi la cap del servei d'Oncologia,, i l'infermer de l'hospital de Dia,. Domènech ha dit que l'equip que dirigeix se sent orgullós pel reconeixement i que l'entomen amb el convenciment de "sentir-nos reflectits com a equip amb els valors que representa el premi". Domènec ha posat de relleu el compromís de totes les persones que integren l'equip per oferir un servei d'excel·lència tant als pacients com al conjunt de la ciutadania i ha fet extensiu el reconeixement a totes les persones que en formen part, des dels professionals sanitaris, fins als administratius i totes aquelles que intervenen en el dia a dia del Servei d'Oncologia.En la seva intervenció, el director general de la Fundació Universitària del Bages - UManresa,, ha destacat la diversitat de les persones i col·lectius que en aquests darrers set anys han estat reconeguts amb el Premi Séquia. Segons Martínez, aquesta diversitat és una demostració "de l'energia positiva que allotja la ciutat i que ens ha de fer sentir optimistes de cara al futur". En aquest sentit, ha posat de relleu que l'energia d'aquests manresans, que perdura en l'ADN de la ciutat, es transforma en una energia creativa i que ens fa avançar i que és l'energia "del compromís i la implicació en projectes col·lectius, que ens animen a aparcar l'individualisme i a adoptar una visió comunitària; de la visió de futur, que eixampla horitzons i sap trobar en els recursos d'avui les solucions per al demà; i de la confiança en les pròpies forces; la de l'ambició de posar-les al servei de projectes importants; la de la generositat de fer-los en benefici de la col·lectivitat"., vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia, ha volgut assenyalar que el Premi Séquia s'atorga a persones i col·lectius per les seves accions dutes a terme i no per "allò que diuen que faran". Finalment, l'alcalde de Manresa,, ha destacat la consolidació del premi, ha felicitat els premiats i els ha agraït la seva contribució "per fer un país més just i més lliure" i per ser hereus "dels manresans que van fer pinya per construir la Séquia".L'acte ha finalitzat amb una breu actuació del Cor Jove d'UManresa, dirigit per Rosa Maria Ortega.