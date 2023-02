La campanya Som Aigua a Manresa presenta dues càpsules de vídeo sobre l'aigua a la ciutat

La història de l'aigua a Manresa

La gestió de l'aigua a Manresa

A proposta d'i amb el suport de la Diputació,i l'Ajuntament de la ciutat es van sumar a la campanyaque reivindica el dret humà a l'aigua.Aquest eix ha permès treballar diferents activitats de sensibilització durant l'any 2022 i cloure la campanya, coincidint amb la, amb la presentació de dos càpsules audiovisuals sobre la temàtica.La història de la ciutat deestà fortament lligada a l'aigua i amb ella a la, amb orígens que es remunten a l'. Amb la Festa de la Llum, tant important a la ciutat, se celebra l'arribada de l'aigua a Manresa, gràcies a una llarga i organitzada mobilització popular al segle XIV. La Séquia proporciona unamolt gran i única a la comarca, i permet que la ciutat tingui. Aquest sistema proporciona aigua a un territori de secà i és un gran exemple d'adaptació a l'Manresa té un vincle molt fort amb l'aigua. Ja fa més de 40 anys que la gestiona de forma pública. Però el seu fort arrelament està marcat també per la presència propera del. Actualment s'està treballant en laperquè serveixi de connexió ecològica entre la ciutat i el medi ambient i perquè el riu recuperi l'espai que li és propi.Des de latambé es treballa per donar a conèixer la importància de protegir l'aigua, que és uni no se'n pot fer negoci. És important tenir en compte que l'aigua interactua en molts aspectes de la vida, des de les, al gènere, i recordar que arreu del món hi ha un moviment en defensa de l'aigua i de la vida, de defensa deli de la sostenibilitat dels ecosistemes. Gràcies als moviments socials, tant del passat com en l'actualitat, s'està aconseguint posicionar la justícia hídrica com un eix de la justícia global.El conjunt de la campanya Som Aigua, està organitzada per Enginyeria Sense Fronteres, Ajuntament de Manresa i Aigües Manresa i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i el, ha inclòs la realització d'una exposició que s'ha ubicat a diferents punts de la ciutat, la informació sobre el dret a l'aigua a través de les factures d'Aigües de Manresa i l'espectacle teatral Be Water que es va poder veure en el marc de la