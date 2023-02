El Baxi Manresa es jugarà dimecres bona part de les seves aspiracions a la BCL

Elrebrà aquest dimecres el(21.00h. Teledeporte) en un partit que pot definir bona part de les aspiracions del conjunt manresà a la(BCL). Amb elclarament destacat amb tres victòries, sembla clar que els altres tres equips del grup J es jugaran el segon lloc.L'absència del conjunt bagenc a la Copa i laper culpa del greu terratrèmol, ha creat un espai al calendari que permetrà posar al dia la competició. Hi ha, però, un asterisc. El duel que jugaran aquest dimecres Baxi Manresa i Bahcesehir. El partit corresponent a la primera es jugarà el dia 8 de març, que és quan correspondria disputar el de la segona. Ha estat la fórmula que laha trobat per poder acabar la fase de grups el dia que correspon i no haver d'alterar futures dades de la competició. El partit tindrà una vessant solidària. Totes les entrades valdran 10 euros i lahan valorat la prèvia del partit. El base californià se sent "emocionat per jugar a casa. Intentarem jugar el millor possible per aconseguir la victòria davant un equip amb molt de talent. Serà un gran test". Ferrari creu que el major potencial del Bahcesehir es troba a la"amb bons jugadors a totes les posicions".Al seu torn, Olumuyiwa creu que el Baxi Manresa està millorant i guanyant en confiança. "cada dia per guanyar la confiança que necessitem. Crec que ens estem movent en la bona direcció". Sobre el Bahcesehir, el pivot pensa que "és un bon club ambperò crec que si fem bé les coses bé en defensa i en atac pot ser un partit positiu per a nosaltres".El Bahcesehir no juga cap partit des del passat 4 de febrer quan va perdre a la seva lliga davant el. Entre competició nacional i BCL acumulai cal traslladar-se al play-in davant l'per trobar el seu darrer triomf.és el jugador que pot sonar més als aficionats catalans, després del seu pas peli l'a finals de la dècada passada. El nord-americàés una altra cara mitjanament coneguda després del seu pas per l'. Recentment, el Bahcesehir ha incorporat l'exJoventutperò la base de l'equip la formen jugadors turcs amb experiència bàsicament en seleccions base, a més d'un altre nord-americà, un francès i un tunisià.Serà el novè equip turc que visita eldesprés que anteriorment ho hagin fet Galatasarai, Tofas Bursa en dues ocasions, Ulker, Efes, Fenerbache, Turk Telekom, Pinar Karsiyaka i Darusafaka. El balanç afavoreix el Baxi Manresa que ha guanyat set partits i n'ha perdut dos.